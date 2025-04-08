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女星一家五口陪爸媽挑靈骨塔「買2送2」　曝遺產分配…大方談生死

記者黃庠棻／台北報導

女星陳妤有著率性、自然的形象，作品包含《我們與惡的距離》、《我們不能是朋友》、《女兒大人加個賴》等，演技受到許多觀眾肯定，今（8）日出席公視台語台「眯電影-台語短片創作徵選」頒獎典禮，大方分享近況。

▲▼公視台語台2025【眯電影：台語短片創作徵選】頒獎典禮-陳妤。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳妤出席公視台語台2025「眯電影：台語短片創作徵選」頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

陳妤透露最近跟配音員母親忙著錄製Podcast節目，內容以親子互動為主，她表示在錄製的第一天就跟爸媽到靈骨塔挑選塔位，原來是父母親開始規劃下半生的生活，大概從2024年年底就已在擬定「身後事」，最後爸媽直接在當天下訂了1樓的塔位，她還表示「有送地下室」，等於是買2送2的概念。

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▲▼公視台語台2025【眯電影：台語短片創作徵選】頒獎典禮-陳妤。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳妤出席公視台語台2025「眯電影：台語短片創作徵選」頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，陳妤表示爸媽從不避諱提到遺產、死亡等禁忌話題，還會說塔位不要跟小孩買在一起，她模仿起父親的口吻說道「活著都在念，不想死後還要繼續住一起碎碎念」，透露父母的塔位是全家包含她的兩個哥哥一起，一家五口一起去買的。

▲▼公視台語台2025【眯電影：台語短片創作徵選】頒獎典禮-陳妤。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳妤出席公視台語台2025「眯電影：台語短片創作徵選」頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

被問到遺產分配，陳妤坦言父母親應該已經規劃好了，雖然沒有留現金給小孩，但都有分配好小孩一人一份，其他就靠她與哥哥們一起努力，她認為爸媽提早規劃好身後事，也算用身教來「陪小孩一起了解這些事」，因此父母一點也不避諱談及死亡。

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