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黃乙玲消失11年...被傳復出歌壇！　張秀卿鬆口她近況

記者蔡琛儀／台北報導

54歲金曲歌后張秀卿出道45年，終於將舉辦首場個人售票演唱會「辣妹駕到演唱會」，8月23日於大台南會展中心演出，她坦言30年前〈車站〉爆紅且奪下金曲獎時，就有人想找她開演唱會，但她顧慮自己的作品還不夠多於是婉拒，而已逝的母親，生前最期盼她開演唱會，讓張秀卿想到此事忍不住哽咽落淚，屆時也會在現場留一個「最高」的位子，讓媽媽看到現場爆滿人潮。

▲張秀卿出席【辣妹駕到演唱會】記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼張秀卿想到媽媽忍不住落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲張秀卿出席【辣妹駕到演唱會】記者會，回憶起母親不忍落淚。（圖／記者林敬旻攝）

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張秀卿透露，這次演唱會會邀請嘉賓，想要讓大家有驚喜感，被建議可以找已神隱歌壇11年的黃乙玲，張秀卿坦言兩人已經4、5年沒見，以前還跟她一起上過佛法課，而老公恰好又是黃乙玲粉絲，只不過每次傳訊息給黃乙玲，對方回應的都超簡短，對於外傳黃乙玲有望復出歌壇，她也相當樂見其成；也有人建議找當年替她證婚的綜藝大哥張菲，她也笑著喊話：「菲哥，快來吧！」

而她演唱會當天撞場天后「二姐」江蕙的小巨蛋演唱會，對此張秀卿很震驚，隨後又安慰自己：「嚴格說起來南部的話...也還好啦，應該光台南鄉親來應該就坐滿了吧，我比較不擔心。」更喊話粉絲：「第一場一定會爆滿，買不到好位子不要怪我！」

▲張秀卿【辣妹駕到演唱會】記者會，與女兒林莉同台。（圖／記者林敬旻攝）

▲張秀卿今難得和女兒林莉同台。（圖／記者林敬旻攝）

至於造型，她表示若成功練出腹肌，就穿比基尼上台，也說這次開唱絕對會「大解放」，服裝尺度是否須向老公報備？張秀卿說：「先不要好了，不然他會說：『實力派的人幹嘛穿那樣。』所以我會瞞著他到上台最後一刻。」表示會以「三點不露」為原則。演唱會門票將在9日開賣，詳洽KKTIX、全家便利商店。

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