宥勝老婆慈惠首發聲！尪「性騷罰200萬」回歸YT力挺：我們尊重他

記者黃庠棻／台北報導

男星宥勝2023年遭控猥褻女助理，一審被判刑8個月，緩刑5年，須支付公庫200萬元，但他7日突然宣布將重啟YouTube頻道回歸拍片，底下有不少人給予支持，他再次強調自己一直的使命就是「分享」，對此宥勝的經紀人被問到他復出的細節，也做出回應。

▲宥勝重啟YouTube頻道。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

宥勝除了更新YouTube頻道之外，更再次重申復出決心，表示「我不會期待大眾接受自己，但會在這條路上持續前行。」《ETtoday星光雲》詢問他的經紀人有關復出的消息，對方表示「現階段宥勝就是如同影片內容提到，以分享他所熱愛的生活冒險故事為出發重點，希望把它看到跟感受到的冒險故事分享給更多人。」

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▲宥勝重啟YouTube頻道。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

宥勝的經紀人強調「每個人做自己熱愛的事，正向積極都應該被鼓勵」，而老婆慈惠的心情也隨之曝光，她說道「不談復出，只希望他還能做個有用的人。我們尊重他用他擅長的方式，傳遞給這世界更多愛與能量。感恩。」

▲宥勝（左）和老婆慈惠。（圖／翻攝宥勝之旅臉書）

此外，宥勝復出的影片曝光後，掀起正反兩面討論，面對粉絲的支持，他回應「謝謝你，我不會再犯一樣的錯，也會用時間證明。」對於有人心疼老婆慈惠，他也表示「慈惠真的很偉大。」