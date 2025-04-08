廣末涼子踹護理師遭捕全面停工　脫序黑歷史一籮筐

▲廣末涼子激動踹傷護理師被當現行犯逮捕，全面停工。（圖／翻攝廣末涼子INS）

圖文／鏡週刊

44歲的日本女星廣末涼子今（8日）凌晨在靜岡縣的一家醫院對護理師動粗，涉嫌傷害，並被當場依現行犯逮捕。據報導，當時廣末涼子因車禍送醫後情緒激動，對一名女護理師進行腳踢並抓住她的手臂，導致對方受輕傷。廣末隨後透過官方網站為自己施暴的行為道歉，並宣布將暫停演藝活動一段時間。

事發當天，廣末於7日晚間駕駛車輛行駛在新東名高速公路時，與一輛大型拖車發生追撞。隨後她與疑似經紀人的男性被緊急送往島田市的醫院。在醫院期間，由於廣末未能攜帶身分證件，警方最初無法確定其身份，後來經核實確認為本人。警方表示，廣末當時情緒失控，出現可疑行為，甚至衝向車道，但未檢出酒精反應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廣末涼子坐霸王車帶不夠錢，遭計程車丟包，在街頭情緒崩潰。（圖／網路圖片）

這並非廣末涼子第一次因情緒失控而引發爭議。早在她大學時期，便因過度放縱私生活與演藝壓力，頻繁被媒體曝光。當時她常出現在夜店，並與男友伊勢谷友介同居，這些行為逐漸破壞了她被稱為「20世紀末最後美少女」的清純形象。2001年，她在拍攝《奉子成婚》期間，因夜歸後未攜帶錢包，遭計程車司機丟包，並在街頭情緒崩潰，這一事件被媒體形容為「情緒失控」，引發外界關注。 更具爭議的是，廣末曾在六本木的夜店狂歡後，爛醉不醒被發現倒在街頭，甚至一度被路人翻包，場面相當混亂。她在街上發出怪聲，隨後坐倒在地，這一事件成為當時媒體的焦點，並進一步加深了她的「放縱」形象。此事件被描述為她因無法面對過多的演藝壓力及私生活問題，情緒失控的表現。

▲廣末涼子與尚雷諾合作電影《極速追殺令》，記者會上突然失控流淚。（圖／劇照，網路圖片）

此外，廣末在電影《極速追殺令》的記者會上也曾因情緒波動而失控流淚，讓現場氣氛一度十分尷尬。她事後回應稱，自己當時只是對媒體過度關注她的私生活感到無奈，並認為自己過於年輕，處理這些問題的能力也不足。 這些失控事件讓她的演藝事業一度遭受波動，形象從最初的清純少女逐漸變得複雜。雖然她曾透過多部作品重回銀幕，但此次的爭議再次將她的情緒問題暴露在大眾眼前。



更多鏡週刊報導

廣末涼子車禍「陷入恐慌」踹護理師 大港開唱完10天再全面停工

廣末涼子疑車禍現場曝光 施暴被逮「身分未明」惹議

【快訊】才剛來台！廣末涼子又出事 涉嫌踹護理師被依「現行犯」逮捕