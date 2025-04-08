《戲說》男星投資股票「賺進超過500萬」　赴大立光股東會上台發言

記者黃庠棻／台北報導

《戲說台灣》男演員呂嘉興受理財週刊「理周FUN生活」製作人丶主持人芷安的邀請，登上YouTube節目 ｢解鎖人生大小事」暢談股市的成功經驗，大方自己的公開進股市的存摺及對帳單，更坦言在股市已經賺進超過五百萬元，正朝千萬元的目標邁進中。

▲《戲說台灣》呂嘉興分享投資有成的故事。（圖／呂嘉興提供）

呂嘉興時常會在社群網站上分享股市提款對帳單、出席大立光歷年股東會的照片，在節目上被問到如何從演員到投入股市，他分享疫情期間7天就跟長榮海運提款39萬，並投資「台灣第一妖股」玉晶光328萬，儘管股價連連跌停重挫，他仍逆勢再加碼200萬元現金丶完全不融資，後來他倒贏117萬多元，成功獲利出場。

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▲《戲說台灣》呂嘉興分享投資有成的故事。（圖／呂嘉興提供）

不僅如此，呂嘉興在2024年只下五次大立光，就跟大立光提款91萬7945元，回想起剛投入股市時，他根本完全買不起股王大立光股票，第一次買進大立光，一天就提款10萬699元，現在他已經跟股王大立光提款入袋200萬元，還受到大立光林恩平的注意，成為唯一站上大立光股東會發言且親自為大立光林恩平打氣加油的演員。

▲《戲說台灣》呂嘉興分享投資有成的故事。（圖／呂嘉興提供）

上完節目的呂嘉興相信接下來會有更大的勝利丶更漂亮驚人的投資成績單，他未來也預計拍攝、記錄自己的YouTube頻道，說說股市投資勝利經驗的故事及強大在股市打戰的成功心法丶成功秘訣,不藏私的分享給觀眾。

▲《戲說台灣》呂嘉興分享投資有成的故事。（圖／呂嘉興提供）