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張若凡遇渣男變了！　大玩「開放式關係」認：親密後失落爆哭

▲▼張若凡推出《愛情疑問句》系列5首歌曲。（圖／索尼音樂提供）

▲張若凡推出《愛情疑問句》系列5首歌曲。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

歌手張若凡去年底開始推出《愛情疑問句》系列5首歌曲，日前也受邀和短劇集的導演殷振豪一起出席「MV新狼潮」座談會，首度擔綱女主角的張若凡演技大受好評，讓她十分開心，表示：「一開始很害怕自己的戲劇完成度沒有很好，但愈拍愈投入劇情中，漸漸放掉自己心中預設的包袱和擔心，就照著戲的情緒去走，很開心大家喜歡這次的演出。」在全場觀眾期待之下，張若凡也現場清唱了《可惜嗎》和《如果你還愛著他》兩首歌，展現歌唱實力。

▲▼張若凡和短劇集的導演殷振豪一起出席「MV新狼潮」座談會。（圖／索尼音樂提供）

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▲▼張若凡和短劇集的導演殷振豪一起出席「MV新狼潮」座談會。（圖／索尼音樂提供）

▲▼張若凡推出《愛情疑問句》系列5首歌曲。（圖／索尼音樂提供）
 
在「MV新狼潮」的座談會上，導演殷振豪表示，現在很少人能完整看完一支MV，把歌曲完整聽完，這次以進行創新的行銷方式，將手機直式短劇集融合歌曲，劇情則是比照韓劇所有的經典煽情梗，包括一見鐘情、車禍、失憶、純愛女遇上開放式關係的渣男等，讓觀眾被短短不到3分鐘劇情所吸引，張若凡為了演出特別去上表演課，將被視為很難詮釋的各種經典和荒謬的劇情演繹到位，她說：「知道有這個機會真的很開心，只害怕這個計畫會因為種種因素沒有執行，所以我沒有想太多，就是做好準備，跟著這個角色成長。」
 
在劇中的主角原本是個「純愛女」，但遇上渣男後，為了療傷也走上開放式關係，因此有一集張若凡必須和多位男演員有親密互動後，再失落爆哭，她坦承那場戲是全劇的最大挑戰，因為她不是用這樣的方式處理感情，且沒有辦法和那麼多陌生人親密互動，心情上累積很多不舒服，拍到後來她要甩門痛哭，是當天情緒的爆發，哭來格外真實。

而座談會主持人那那大師也好奇張若凡是否和劇中主角凡凡有相似之處，張若凡說：「個性上可以很直接的部分很像，但感情上真的不像凡凡那麼勇敢。」但她坦承自己偏戀愛腦，「一談戀愛就是會一直替對方著想，很容易忽略自己要什麼，也滿常陷入『世界上沒有人會愛你』的漩渦，這時就會開始看相關的書讓自己走出來。」
 

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