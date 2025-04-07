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神隱7年現身　金城武引爆精品搶人大戰

金城武自電影《風林火山》殺青後，便神隱7年鮮少公開露面。（無印良品提供）

▲金城武自電影《風林火山》殺青後，便神隱7年鮮少公開露面。（圖／無印良品提供）

圖文／鏡週刊

金城武自2018年拍完電影《風林火山》後，幾乎沒有再公開露面過，神隱7年的他，近日傳出有望在今年電影上映時，配合宣傳公開露面。向來是時尚大名牌力爭合作對象的金城武團隊，也開始為宣傳活動與各大品牌接洽，各大精品公司除邀請他拍廣告外，更希望他能參加時尚週看秀，卻傳出經紀公司擔心有「社交恐懼症」的金城武壓力太大，因此拍廣告可以，看秀還沒答應。

電影《風林火山》集結金城武、梁家輝、劉青雲、古天樂、高圓圓等一線演員，2018年殺青至今7年，上映時間卻一直未定。近日傳出該片已排定年底前上映，精品界也傳出，主角們早在去年底就接獲通知，紛紛開始尋找團隊準備進行宣傳活動時需要的服裝、飾品等相關事宜，其中久未公開露面的金城武自然是重點人物

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金城武團隊為《風林火山》宣傳做準備，傳時尚精品品牌紛紛對男神提出邀約。（翻攝自LV官網）

▲金城武團隊為《風林火山》宣傳做準備，傳時尚精品品牌紛紛對男神提出邀約。（圖／翻攝自LV官網）

社恐男神　山裡忙種菜

據悉為了電影在中港台的宣傳，Bottega Veneta、卡地亞、路易威登等多個時尚精品大牌已做好全權準備，畢竟男神一出，誰不爭取？據悉各大品牌紛紛提出希望能安排他到巴黎參加時裝週，甚至還要求拍廣告。

金城武（左）2015年曾參與電影《擺渡人》演出，大銀幕上一展男神帥氣模樣。（澤東電影提供）

▲金城武（左）2015年曾參與電影《擺渡人》演出，大銀幕上一展男神帥氣模樣。（圖／澤東電影提供）

但金城武多年來作品和廣告活動甚少，除了選擇嚴謹，其實也和他有點社交恐懼症有關，他私底下和恩師陳昇等好友相處沒問題，但若是有很多陌生人在旁邊，就會覺得不舒服。知情人士透露，這次金城武的團隊答應某名牌拍廣告，至於看秀的要求、甚至參與時間的長短，至今仍在和品牌協商中。

金城武（左）2015年曾參與電影《擺渡人》演出，大銀幕上一展男神帥氣模樣。（澤東電影提供）

▲金城武（左）2015年曾參與電影《擺渡人》演出，大銀幕上一展男神帥氣模樣。（圖／澤東電影提供）

向來低調的金城武自《風林火山》殺青後，便鮮少公開露面過，陳昇日前也透露金城武平常不愛出門，都在山林裡種菜、養花，不太與外界接觸。

電影上映　年底有希望

男神愛種田的說法，恰好和日前曝光的無印良品廣告形象符合，只見金城武一身休閒裝扮牽著腳踏車，漫步在鄉間小路，或是坐在石階上翻土、種菜的模樣，粉絲紛紛喊帥啊！儘管已經51歲，但仍不減魅力。

金城武（右）在演藝圈多年卻不愛社交，香港導演陳可辛（左）是他在圈內少數的密友。

▲金城武（右）在演藝圈多年卻不愛社交，香港導演陳可辛（左）是他在圈內少數的密友。

至於《風林火山》究竟何時上映？該片監製禤嘉珍上月曾發文強調，《風林火山》完全未定檔，但從精品界傳出的消息看來，今年底上映有望，而導演麥浚龍也已交出片長2小時、3小時及6小時的各種電影版本，不管是上映或送審似已萬事齊備。


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