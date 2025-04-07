記者張筱涵／綜合報導

日本國民級資深演員竹中直人即將加盟韓劇《模範計程車3》，這也是他繼2010年參演《逃亡者Plan B》後，時隔15年再次出演韓國電視劇。消息一出，引發兩國粉絲高度關注與期待。

▲竹中直人將加入《模範計程車3》。（圖／翻攝自竹中直人官網）



根據韓媒《SPOTV News》與《日刊體育》報導，新劇《模範計程車3》目前正籌備中，劇組已正式確認竹中直人參與演出，角色細節尚未公開，以避免劇透。《模範計程車》改編自同名網路漫畫，故事圍繞「彩虹運輸」這間神秘的計程車公司，以及司機金度技為受害者伸張正義的私法復仇行動，憑藉「獵惡司機」題材成功打響口碑。

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▲《模範計程車》成績都很亮眼。（圖／翻攝自韓網）



第三季延續前兩季高人氣，由李帝勳領銜主演，全體彩虹運輸成員包括金義聖、表藝珍、張赫鎮與裴侑藍原班人馬回歸。竹中直人的加入，象徵劇情將拓展至國際舞台，並計畫在日本進行海外拍攝，預告這一季規模與格局將更勝以往。

竹中直人是日本影視圈實力與個性兼具的代表人物，曾以《交響情人夢》中詼諧的指揮家形象紅遍亞洲，亦在《讓我們跳舞吧》、《水男孩》、《神之水滴》等多部經典作品中展現高超演技。他曾與韓國天王Rain合作《逃亡者Plan B》，如今再度與韓劇接軌，外界普遍看好與《模範計程車》的合作能激發全新火花。

《模範計程車3》預計於2025年下半年首播，隨著跨國卡司陣容逐漸揭曉，劇迷們對該劇的期待值也持續攀升。