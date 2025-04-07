八點檔一哥謝承均遭張孝全虐待！　「被電到痙攣」邊流口水邊哭

記者黃庠棻／台北報導

由張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春主演的犯罪動作電影《器子》，號稱最強卡司！最新一波公開尹昭德和謝承均2位八點檔實力派演員的角色，沒想到他倆為了本片犧牲超大。

▲《器子》由張孝全主演。（圖／華映娛樂提供）

尹昭德被張孝全拿釘槍釘進手掌，私下很驚恐「裡面會不會真的還有釘針」；謝承均則是被綁在電椅上電到冒煙，坦言「情緒滿到痙攣，還流口水」，而且張孝全力氣太大，他被勒得真的無法呼吸。

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▲謝承均、尹昭德在《器子》被張孝全虐待刑求。（圖／華映娛樂提供）



《器子》日前宣布風光入圍義大利烏迪內遠東國際影展（FEFF），電影氣勢愈燒愈旺，11日全台上映倒數，9日將先在西門町封街舉辦盛大首映會。張孝全和尹昭德、謝承均等超過20位演員都會出席，現場開放觀眾購票入場，親身接近超過20位亮眼卡司。

▲謝承均、尹昭德在《器子》被張孝全虐待刑求。（圖／華映娛樂提供）



謝承均一改過去戲劇一哥形象，在《器子》有場戲被張孝全刑求，綁在電椅上，因電量開到超強害他被電得冒煙，他回憶「真的沒被電過，不曉得被電的真實感受；所以拍之前有上網去看影片，也跟導演溝通，但比較多只能用想像的。那場戲除了皮肉痛，因為看到兒子（黃禮豐飾）也被抓住刑求，內心也痛，精神肉體同時在痛，所以拍得很辛苦。」

▲謝承均、尹昭德在《器子》被張孝全虐待刑求。（圖／華映娛樂提供）



謝承均坦言，被五花大綁的時間很久，情緒又要做到很滿「會流口水，又要痙攣，看到兒子被刑求，我還有哭，還要面對孝全的逼問，心裡又很氣，不是太好演，但演完也蠻過癮的。」

▲謝承均、尹昭德在《器子》被張孝全虐待刑求。（圖／華映娛樂提供）

另一場，謝承均被張孝全用繩子勒脖子擄走，看來也十分驚險，他笑說「為了逼真，脖子真的被勒得快沒辦法呼吸，張孝全力氣很大，印象深刻。我們有套招彩排過，孝全很專業，沒有受傷。」

▲謝承均、尹昭德在《器子》被張孝全虐待刑求。（圖／華映娛樂提供）



而尹昭德則是被張孝全拿釘槍釘進手掌，他表示「我看到他拿出釘槍，心裡蠻害怕的，不知道裡面還有沒有釘針？但好在孝全都很貼心，每次拍之前，會讓我看到沒插電，也先按鈕測試是空的給我看，才真正拍。」

▲謝承均、尹昭德在《器子》被張孝全虐待刑求。（圖／華映娛樂提供）



尹昭德片中甚至被以鐵條架在脖子後方，被威脅用腳踩爆頭部，面對頸椎會斷掉的危險，他說要詮釋「隨時處在生命危險的恐懼中，一直懇求，當下又很冷，拍到後來喉嚨都啞的。」

▲謝承均、尹昭德在《器子》被張孝全虐待刑求。（圖／華映娛樂提供）



《器子》由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春主演，加上「五堅情」陳零九、賴晏駒、邱鋒澤，「頑童MJ116」大淵，以及黃健瑋、尹昭德、游安順、于子育、李杏、陳妤、林映唯、林鶴軒（大鶴）、謝承均、程雅晨、潘君侖、黃禮豐、游書庭、吳承洋、吳翔震、王中皇等演員助陣，堪稱2025卡司最壯大亮眼的台灣電影。

▲《器子》由張孝全主演。（圖／華映娛樂提供）



《器子》由華映娛樂股份有限公司、文化內容策進院、中環國際、星泰國際、大慕可可、艾迪昇傳播、轅年視覺創意、三皇生物科技、有戲娛樂、台灣大哥大My Video、鏡文學、凡宇興業共同投資出品。華映娛樂製作發行，4月11日即將全台上映。