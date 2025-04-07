朴載範6月台北場！票價福利出爐　VIP可「一對一合照」

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣歌手朴載範（Jay Park）將於2025年展開全新世界巡迴演唱會《Serenades & Body Rolls》，台北站確定落腳Zepp New Taipei，時間訂於6月19日。這也是他睽違六年再度訪台，吸引眾多粉絲引頸期盼。主辦單位Live Nation Taiwan也同步釋出完整票價與購票時程，預料將掀起搶票熱潮。

▲▼朴載範將於6月19日在Zepp New Taipei開唱。（圖／翻攝自FACEBOOK／Live Nation Taiwan 理想國）



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本場演出票價分為四種：1F站區與2F座位區皆為新台幣3,300元、2F站區為2,800元，另有兩款VIP套票備受矚目。其中，NT$7,800的「VIP Serenades套票」包含1F站區優先進場、與朴載範單獨合照、演前Soundcheck、專屬VIP掛牌及掛繩一組，並有機會抽中簽名拍立得（共10張）；而NT$4,800的「VIP Body Rolls套票」則提供1F站區優先進場、演前Soundcheck、專屬VIP掛牌及掛繩一組，拍立得抽獎名額為20張。

▲購票福利。（圖／翻攝自FACEBOOK／Live Nation Taiwan 理想國）

▲朴載範台北演唱會座位圖。（圖／翻攝自FACEBOOK／Live Nation Taiwan 理想國）



售票方面，星展萬事達卡卡友可於4月15日上午11點至晚間11點59分搶先預購，僅限使用DBS Mastercard付款。Live Nation Taiwan會員預售則於4月16日同一時段開放，一般全面開賣時間為4月17日上午11點，通路為拓元售票系統。此外，MyVideo會員專屬購票時段從4月17日至4月20日早上11點為止，需輸入專屬序號，數量有限，售完為止。

主辦單位提醒，搖滾站區與VIP無實體間隔，為安全考量，孕婦與身高未滿110公分或7歲以下兒童請勿購買站區票券。粉絲也須特別注意各套票活動報到時間與演出時間不同，相關資訊請詳見Live Nation Taiwan官網公告。