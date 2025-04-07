Kimiko結婚5年曝婚姻保鮮術！　「相處3順序原則」化解摩擦

記者張筱涵／綜合報導

健身女神Kimiko與王先生結婚滿5年，6日於社群平台分享一段細膩的婚姻相處心得，她坦言婚姻中難免有摩擦與意見分歧，但夫妻能夠穩穩走下去，關鍵在於彼此堅守一個原則。

▲Kimiko和王先生2020年結婚。（圖／翻攝自FACEBOOK／KIMIKO）



Kimiko舉例說明，先生做的每一件事，她都會大方表達感謝，「我不覺得他做這些是應該的，也不會用自己的標準去挑剔他」，即便是洗碗方式不同、偶爾有些細節沒洗乾淨，她也選擇用「感謝」回應，而不是批評。在這段關係裡，雙方都將家事視為共同責任，而不是對方的義務，彼此主動分擔、不計較，讓家庭充滿理解與溫暖。

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另外，兩人相處起來都有一個「順序原則」，依序為「先行動，再討論，最後不指責」，遇到家務問題時，兩人會先動手做、之後再一起討論改善方式，避免落入互相責備的負面循環。Kimiko強調：「當對方的努力經常被看見、被尊重，很多小摩擦自然就不會發生了。」

最後，Kimiko用一句話總結這段幸福婚姻的核心：「幸福的婚姻不是找到完美的伴侶，而是兩個人願意一起珍惜彼此的不完美。」這份真摯的分享，不只道出了婚姻中的溫柔智慧，也讓粉絲直呼：「很有智慧，謝謝分享！」