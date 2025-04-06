女星繼承殉職丈夫警官職位！　混血導演揭「不能說的秘密」遭禁演

記者黃庠棻／台北報導

榮獲奧斯卡最佳國際電影15強的警探片《警上添花》（Santosh），是英印混血女編導桑蒂亞蘇里（Sandhya Suri）的首部劇情片，故事敘述一名年輕寡婦「桑托絲」（哈娜葛絲瓦敏飾），因為法律規定繼承了殉職丈夫的職位、成為一名女警，卻意外涉入水很深的印度警界故事。

▲《警上添花》揭發印度社會與警界「不能說的秘密」。（圖／海鵬影業提供）

該片由英、法、德和印度聯合製作，獲美國「綜藝」（Variety）讚譽是一個「猛烈洶湧的女力故事」，除獲選坎城影展一種注目競賽片，入圍奧斯卡最佳國際電影15強；桑蒂亞蘇里更因該片連奪亞洲電影大獎、英國奧斯卡、耶路撒冷國際影展、波蘭攝影藝術國際影展等4座最佳新導演大獎，成為當今世界影壇最炙手可熱的新導演之一。

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▲《警上添花》揭發印度社會與警界「不能說的秘密」。（圖／海鵬影業提供）

讓人震驚的是，《警上添花》由於「劇透」印度不能說的秘密，迄今仍遭印度「禁演」，遭印度官方拒發准演執照。該片將於本屆金馬奇幻影展作台灣首映，並於4月18日起全台戲院正式上映。

▲《警上添花》揭發印度社會與警界「不能說的秘密」。（圖／海鵬影業提供）

導演桑蒂亞蘇里之所以拍攝電影《警上添花》，源於她有次看到一張印度抗議民眾、帶著仇恨向一名女警官狂吐口水的照片而引發靈感。原來印度2012年發生「女大生輪姦案」，引發世界震驚及譴責。

▲《警上添花》揭發印度社會與警界「不能說的秘密」。（圖／海鵬影業提供）

一群女性抗議群眾與警察爆發衝突時，甚至向圍堵她們的女警狂吐口水，激發她探索印度女警同時擁有權力與遭受社會暴力的狀態，片中尤其對於女性地位剖析與自我成長，有著非常到位的描述，獲美國國家評論協會獎（National Board of Review Awards）名列「年度五大」，國際影媒更力薦觀眾該片是「年度必看電影！」

▲《警上添花》揭發印度社會與警界「不能說的秘密」。（圖／海鵬影業提供）

英印混血女導演桑蒂亞蘇里，畢業於英國國家影視學院，曾以描述自己印度父親移民英國經歷的紀錄片《我代表印度》（I for India），一舉揚名國際。才華驚人的她，為拍攝首部劇情電影《警上添花》，不畏40多度酷熱及洪水襲擊，回到印度北部農村拍攝。

▲《警上添花》揭發印度社會與警界「不能說的秘密」。（圖／海鵬影業提供）

《警上添花》片中除將印度季風季節及排燈節等盡收眼底，更邀請印度女星莎哈娜葛絲瓦敏（Shahana Goswami）與蘇妮塔拉潔瓦（Sunita Rajwar）飾演菜鳥女警「桑托絲」與沉穩的女督察「莎瑪」。兩人精湛演技讓國際刮目相看，除探索女性在傳統以男性為主導的警察職業中的全新關係，更展示一種截然不同的女性視角，之間有溫暖、關愛、柔情和團結，也藏有某種微妙的操控。戲劇性的發展連美媒「好萊塢報導者」（The Hollywood Reporter）都盛讚是「兩個女人的強力結盟」。《警上添花》將自4月18日起全台戲院正式上映。