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直擊／金南佶獲選「親切NO.1」　細心舉動全記錄：請記者吃buffet

記者吳睿慈／台北報導

男神金南佶2023年首度來台舉辦見面會，時隔2年再度於台北會粉絲，他5日接受台灣媒體聯訪，得知2年前被台灣記者選為「2023年度最親切韓流藝人」，當場跳起來歡呼，大笑表示「我是親切第一名」，隨後謙虛表示「我其實只是按照平時的模式聊天，這樣講反而會有點負擔」，不過，訪談間他隨即又不經意地展現親和力一面，除了問最後到的記者「有其他問題提問嗎」，還關心記者「今天連假不用休假嗎」，全場讚嘆聲連連。

▲▼直擊／金南佶被鬼月嚇到沒回神！　突雙膝下跪⋯主持人驚呼。（圖／超級圓頂提供）

▲金南佶2023年來台後，被選為是「最親切韓流藝人」，他5日受訪現場驚呼連連。（圖／資料照／超級圓頂提供）

金南佶2023年曾被台灣主跑日韓線的記者們選為是「2023年度最親切韓流藝人」，聽到自己的頭銜，他先是驚呼「我是韓流star嗎？」謙虛地搖搖手，但下一秒被問及感想，他爆笑地從位置上跳起來歡呼「YA，我是親切第一名」，逗笑所有人。被問到有信心蟬聯2年親切第一名嗎？他對自己沒自信，謙虛回答「大家應該都很親切吧，不親切才奇怪，畢竟前來採訪的記者是因為在乎我才花時間過來幫我寫新聞，觀眾也是喜歡我才來看見面會，理所當然要親切，（蟬聯第一名）這樣講反而會有點負擔，我只是按照平時的模式聊天」。

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隨即沒多久，金南佶注意到記者正在錄音的手機沒地方放，立刻請工作人員生出一張桌子，讓大家放置手機錄音，甚至為晚到的記者安排椅子坐，展現巨星的細心度，獲得現場滿滿讚嘆聲，他則害羞地搖搖手表示「我不是因為要拿親切第一名才這樣的啦！」

▲▼金南佶。（圖／GILSTORYENT提供）

▲金南佶5日趁空去吃牛肉麵，沒有被認出來。（圖／GILSTORYENT提供）

訪談氣氛輕鬆、宛如朋友間聊日常，金南佶透露早上還趁空外出吃牛肉麵，被問及沒被認出來嗎？他表現力一百分，還站到窗邊指著外面「因為路上真的沒有人啦」，並關心記者下雨天穿雨鞋「鞋子會滲水嗎？」接著又聊到清明連假，他驚訝表示「今天連假不用休假嗎」，記者打趣稱為了他調假，他也很幽默地吩咐工作人員：「請一下要請記者吃buffet啦，快點去準備。」

▲▼金南佶。（圖／GILSTORYENT提供）

▲金南佶繼2023年來台後，2度來台展現親和力。（圖／GILSTORYENT提供）

見面會上他曾唱DAY6的〈You Were Beautiful〉，揭秘幕後原因其實是兩位工作人員推薦他，「我比較注重歌詞，歌曲其實是年輕人推薦的，因為要跟年輕人靠近溝通」，恰好2位工作人員站在後方，他對著2位年輕工作人員虧：「過來問好一下，別再拍了。」再度逗笑記者。

▲▼金南佶。（圖／GILSTORYENT提供）

▲金南佶即將在5日見粉絲。（圖／GILSTORYENT提供）

此次2度訪台，金南佶預告想跟粉絲多多聊天，「我應該要更常來的，會在見面會上多多聊作品，也讓大家好好認識平凡的金南佶，希望不會被時間侷限住。」

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