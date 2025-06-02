杜德偉竟63歲了！　不藏私「6大凍齡保養秘訣」全曝光

記者蔡琛儀／台北報導

香港歌手杜德偉日前來台拍攝桂格保養旗艦級新品「關鍵三效錠」廣告。63歲的他身材、外貌保養得宜，對於被讚美凍齡，杜德偉謙虛表示：「不知道該不該說凍齡，我其實還是看得出年紀。」

▲杜德偉保養得宜，絲毫看不出已經63歲。（圖／桂格康研家提供）

他透露自己的保養方式，每天早起會用冷水洗臉、喝一大杯水，且自己很久沒喝冰的東西，「另外就是保持運動量，我沒有抽菸喝酒的習慣，還有足夠的睡眠，我一定會讓自己睡飽。」在廣告拍攝過程中可是盡情舞動身體，律動感超好。即便過得這麼養生，杜德偉說，光靠飲食不夠，還是得要靠保養品補充。

其中，更是在接觸關鍵三效錠以後，才發現玻尿酸除了可以保養外表，還可以保養行動力，吃的形式更是國際上認可方便的補充形式。

現代人保養行動力只注意到用UC2，但不知道UC2是基本保養，玻尿酸才是現在行動力保養的新風潮，可以根本滋潤，越來越多人開始提前補充。

全新升級上市的桂格康研家關鍵三效錠有3大國際專利成分：

・5國專利3D玻尿酸：最高添加量80mg，24小時10倍滋潤**

・美國專利UC-II：40mg足量使用，行動更靈活

・專利導鈣素K2：搭配維生素D、日本小分子鈣，鈣吸收率加倍***

三效加乘，讓你好動，更敢動。

跟杜德偉一樣靈活不是奢望！

杜德偉大讚：「我認識到玻尿酸對我們身體是非常重要的，我吃了以後可去更順利的完成所有的彩排，因為演唱會有時候不太能戴一些保護的東西。」

▲杜德偉代言關鍵三效錠。（圖／桂格康研家提供）

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**比較兩種透明質酸補充劑，雞冠萃取物(Mobilee®)與膠原蛋白來源玻尿酸分別對於合成透明質酸的效果，經24小時，結果顯示雞冠萃取物(Mobilee®)明顯增加透明質酸的產生。 Osteoarthritis and Cartilage 17(1), S277-278

***補充鈣、維生素D與維生素K組別與單純補充鈣組別相比，明顯提升效率。維生素D增進鈣吸收，維生素K促進骨質的鈣化，調節生理機能，幫助骨骼正常發育。實際感受因人而異。J. Orthop. Sci. 2000, 5, 546-551

本文玻尿酸來自雞冠萃取物(含透明質酸鈉、玻尿酸)。 Mobilee®添加量達每份台灣法定最高劑量80毫克。