賈永婕開球「被尪虧表情猙獰」　翻白眼回嗆：煩耶我使勁全身力氣

記者王靖淳／綜合報導

台北101董事長賈永婕昨（3）日受邀擔任富邦悍將新莊主場的開球嘉賓，再次登上投手丘，結果投到本壘，讓她感到很開心。不過開球照片曝光後，卻被老公虧臉部表情猙獰，為此，她無奈表示：「煩耶！我使勁全身的力氣，到底臉要如何有鬆馳感啊？」

▲賈永婕坦言運動細胞差。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕在社群發文分享受邀替富邦悍將開球的心情，並在文中附上一系列照片。她坦言從小對於球類運動的協調力不佳，甚至覺得自己似乎總是慢半拍，難以接住或打到球，「從小我就是運動細胞奇差的人，任何需要協調能力的球類運動都很不行。好像都慢半拍接不到球，打不到球之類的。」

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隨著年紀慢慢變大，賈永婕開始嘗試耐力行運動，因為不太需要跟別人比靈活度，所以她開始產生了一些自信，「反正用力練就對了。」談到受邀開球的心情，賈永婕透露，不少人建議她不必站在投手丘上投球，不過最後她仍堅持要挑戰看看，「也許這是最後一次被邀請來開球，奮力一搏試試看吧。」所幸後來也投球成功。

▲賈永婕開球表情被老公嫌棄。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

值得一提的是，賈永婕抱怨老公在看了她開球的照片後，對她說「下次你的表情要記得管理，投球臉部表情看起來很猙獰」，讓她忍不住翻白眼表示：「拜託，煩耶！我使勁全身的力氣，到底臉要如何有鬆馳感啊？」貼文曝光後，立即掀起網友討論，許多人紛紛留言表示「很強」、「無論如何都很美」、「要表情管理也太嚴格。」