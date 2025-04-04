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羅志祥陪媽媽抗阿茲海默症！　夏威夷緊牽手散步…母子對話網泛淚

記者陳芊秀／綜合報導

藝人羅志祥（小豬）日前透露媽媽確診了「阿茲海默症」，經紀人回應《ETtoday星光雲》時證實羅媽媽從輕症變重症，有時間母子倆就會出去走走、陪伴到醫院治療延緩惡化。他昨日（3）上傳母子倆出國旅遊的影片，片中兩人對話溫暖又令人忍不住泛淚。

▲▼羅志祥陪媽媽抗阿茲海默症！　夏威夷緊牽手散步。（圖／翻攝自IG）

▲羅志祥陪媽媽抗阿茲海默症！母子倆飛夏威夷旅遊。（圖／翻攝自IG）

影片中，羅志祥與媽媽搭飛機到夏威夷旅遊，緊緊牽著媽媽的手在街上散步。他舉著手機自拍影片，一邊問媽媽：「開心嗎？」羅媽媽立刻回應「開心」，隨後羅志祥也說：「每天開心最重要啦。」母親則笑著叮囑：「所以你每天都要給我開心。」這段溫馨對話不僅展現了母子間的深厚感情，也傳遞了羅志祥對母親的關愛。他更在影片中表示：「什麼事情忘記沒關係，但每天要開心才是最重要對不對！」母子倆最後對著鏡頭比YA，留下了珍貴的回憶。

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▲▼羅志祥陪媽媽抗阿茲海默症！　夏威夷緊牽手散步。（圖／翻攝自IG）

▲▼羅志祥陪媽媽抗阿茲海默症！　夏威夷緊牽手散步。（圖／翻攝自IG）

▲影片中，羅志祥與媽媽聊天，媽媽笑說：「你每天都要給我開心。」（圖／翻攝自IG）

網友紛紛留言「看完眼眶泛淚是正常的嗎」、「開心快樂健康最重要」、「一直以來感情都超好的母子，羅媽有你陪真好，你有羅媽這個像朋友的媽媽也很好，天天開心最重要」、「未來跟媽媽製造更多美好的回憶吧，因為這就是幸福」、「必須快樂」。

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