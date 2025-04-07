小孟老師／4月7日星座運勢　周一上班不擔心！財神眷顧射手

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：不急躁有進展
感情：經驗分享成長
財運：買彩券有所獲
幸運色：鮮黃色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：進修補充技能
感情：熱情奔放愛情
財運：投資目標增加
幸運色：藍黑色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
工作：調整恢復心情
感情：品味生活精彩
財運：財富回收增多
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：水瓶
【土象星座】
工作：職場良好互動
感情：緊握雙手甜蜜
財運：暗中獲取財源
幸運色：米白色
貴人：天蠍
小人：魔羯
工作：對產品有信心
感情：時光靜好美好
財運：公司為你加薪
幸運色：淺紫色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：善於營造氣氛
感情：浪漫永恆愛心
財運：賣方大賺一筆
幸運色：淺綠色
貴人：射手
小人：金牛
【水象星座】
工作：做好市場調查
感情：萬眾矚目創新
財運：交易買賣妥當
幸運色：亮銀色
貴人：牡羊
小人：處女
工作：耳聰目明好運
感情：真心相待快樂
財運：特殊財運管道
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：雙子
工作：適宜多看看書
感情：神秘浪漫驚喜
財運：額外賺錢機會
幸運色：深紅色
貴人：雙子
小人：獅子
【火象星座】
工作：事業豐富多彩
感情：心靈契合默契
財運：賺取小額買賣
幸運色：墨黑色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：與同事好合作
感情：心手相連快樂
財運：投資回饋時刻
幸運色：粉橘色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：知曉最新訊息
感情：深情對望溫馨
財運：財神爺來眷顧
幸運色：淺灰色
貴人：天秤
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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