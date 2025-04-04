徐亨患水腦症昏倒「需緊急動刀」！　無奈吐變胖原因：右耳幾乎聽不見

記者張筱涵／綜合報導

資深藝人徐亨近日在社群平台坦白分享自己這幾年來的健康與人生低潮。他透露，過去曾因壓力過大與過度勞累導致身體暴瘦，甚至在某次昏倒後被緊急送往馬偕醫院急診，才確診罹患「腦瘤引發的水腦症」，病情相當嚴重，需立即開刀治療。

▲徐亨坦承罹患腦瘤引發的水腦症。（圖／翻攝自FACEBOOK／徐亨-鐵粉團隊-鐵亨團）



徐亨說明，當時醫師為了緊急處理水腦症，先在腦部裝設導流器，並在身體3處植入引流管，將腦內積水排出體外，由於腦瘤位置靠近神經系統，手術風險極高，經過慎重考量後，暫時以放射與藥物療法控制腫瘤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

術後，徐亨經歷長達一年多的復健期才逐漸恢復正常生活，目前因腫瘤壓迫神經，他出現嚴重耳鳴，右耳聽力幾乎喪失，僅剩左耳可聽，只能選擇與病共處。談到外界對他身材變化的關注，他坦言，因長期服藥治療導致賀爾蒙變化，出現「月亮臉」、水腫與體重增加，這些都非單純飲食或生活習慣所致。

▲徐亨亮出腦瘤位置。（圖／翻攝自FACEBOOK／徐亨-鐵粉團隊-鐵亨團）



▲徐亨亮以醫囑證明所言不假。（圖／翻攝自FACEBOOK／徐亨-鐵粉團隊-鐵亨團）



最後，徐亨也感性提到，婚姻方面因個性不合已與前妻離婚，並簽下法律認證切結書，主動承擔所有債務，「淨身出戶」與對方切割財務關係。

徐亨感謝一路以來支持與鼓勵他的親友與債主們，特別感謝債權人的寬容與理解，讓他得以在壓力中喘息，努力還債。他最後寫道：「現在的我除了固定的檢查與治療，也努力活著、找工作、還債，還有很多想法希望能實現。感謝大家的關心，也希望大家能多多支持與鼓勵。」