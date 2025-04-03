洪詩愛女皮膚染病「半夜狂抓到流血」！　凌晨求醫嘆：有小孩才知父母心

記者顧齊祐／綜合報導

女星洪詩2023年和李運慶登記結婚後，並於隔年1月生下女兒「哺哺」，不時會在社群記錄家庭生活的點滴。近日她就發文透露女兒感染了異位性皮膚炎，她不辭辛勞尋求名醫幫助，讓她回想起自己小時候母親的辛勞與無私付出，感嘆道：「有了小孩後，才能體會到以前爸爸媽媽的用心。」

▲洪詩於去年（2024）1月生下女兒「哺哺」。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



洪詩今（3）日在Instagram發文表示：「最近哺哺因為異位性皮膚炎，讓她都會睡不好，半夜一直醒來抓到破皮甚至流血。」她聽從朋友建議，凌晨五點就到醫院掛號，經過漫長等待後，終於見到醫生，女兒的狀況才逐漸穩定。

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▲洪詩女兒因異位性皮膚炎，常抓到破皮流血。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



洪詩接著回憶起自己小學時，母親為了減輕她高度近視的困擾，下班後常帶她搭夜晚的公車到遙遠的地方進行眼睛復健。洪詩感慨道：「當時的我只覺得好累好煩，只想在家看電視，為什麼還要坐這麼久的公車。」

▲洪詩回憶起小時候母親無私的付出。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）



洪詩繼續說：「但沒有想過我媽媽更累呀，她上了一整天的班，她一定也很想休息，但為了我的眼睛，她還是堅持帶我去。」她表示，現在有了小孩之後，才體會到了以前爸爸媽媽的用心和耐心，以及他們無悔的付出。最後也呼籲大家：「大家都要好好孝順父母，別等到說再見的那天才來後悔。」