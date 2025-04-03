ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

16蹲全台瘋跳還不夠！　Energy打造「333手勢舞」還藏超大彩蛋

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy將在本週六於馬來西亞開唱，他們睽違20年回歸歌壇，巡迴演唱會走過台北小巨蛋、高雄巨蛋、新加坡等地，他們為校園愛情電影《有病才會喜歡你》獻唱的青春單曲〈同病相戀〉也登頂音樂串流平台KKBOX即時榜冠軍，聲勢超旺。

▲▼Energy再度擔任全支付年度代言人。（圖／相信音樂提供）

▲Energy設計全新的「333手勢舞」。（圖／相信音樂提供）

Energy除了在音樂與演出上獲得廣大迴響，更受到許多廠商愛戴、代言邀約不斷；去年Energy的代言皆創下好業績，成熟又帥氣、認真的形象深受喜愛，今年他們代言的「全支付」趁勝追擊搶先續約，連續兩年邀請Energy擔任年度代言人，從去年代言掀起「E16蹲」舞蹈風潮，這次Energy則設計「333手勢舞」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「333手勢舞」由 Energy親自參與創作並歷經多次討論調整，將舞蹈結合夜市小吃、傳統市場、停車場、手搖飲等生活消費場景，在333手勢舞的影片中也藏著大彩蛋，搭配的背景音樂其實是Energy將發表的全新單曲，令粉絲相當興奮。

▲▼Energy再度擔任全支付年度代言人。（圖／相信音樂提供）

▲Energy復出後人氣依然超旺。（圖／相信音樂提供）

在拍攝廣告時Energy提到夜市小吃，阿弟搶先推薦老家附近的三和夜市，例如鹹湯圓、麻油雞、肉羹飯等，每樣都是「熱量炸彈」，但阿弟表示：「好吃最重要！」而牛奶、書偉則異口同聲推薦花蓮的東大門夜市，書偉甚至從已經熄燈多年的自強夜市吃到東大門夜市；而坤達、Toro從高中開始就是好朋友，他們共同推薦小時候常去的景美夜市，坤達透露：「生煎包旁邊那個烤肉，我同學開的。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李珠珢富邦主場初亮相　韓援3本柱球場合體跳32撞

推薦閱讀

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

又一國際品牌切割金秀賢　記者會後發聲明「決定終止合作」！

又一國際品牌切割金秀賢　記者會後發聲明「決定終止合作」！

丫頭中空慶生「下身透視穿超辣」！合體郭書瑤解放低胸 震撼1.5萬人

丫頭中空慶生「下身透視穿超辣」！合體郭書瑤解放低胸 震撼1.5萬人

Netflix影集男星「跑步機上猝逝」享年44歲　導演悲痛曝死訊

Netflix影集男星「跑步機上猝逝」享年44歲　導演悲痛曝死訊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！45字一次說清楚：別只拜月老

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

瘦子點名ozi勾二嫂「ØZI突PO女友裸背照」！只寫3字…打卡現蹤了

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」證據曝光！金秀賢又被打臉

周杰倫9歲女兒被爆讀貴族學校！現蹤澳洲…一年「驚人學費」起底

余皓然樂曝一家4口合照！　絕美女兒超仙

翻唱卻成抄襲！　華晨宇工作室轟歌手黃霄雲「裁縫式創作」

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

又一國際品牌切割金秀賢　記者會後發聲明「決定終止合作」！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Energy

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 人氣直播主變最美調香師！　爆曖昧饒舌歌手...親曝兩人關係
  2. 直擊／BOYNEXTDOOR學台灣國語問好！下次前進大巨蛋　宰鉉愛心連拍飯撒
  3. 賈靜雯上班「被狠砸雞蛋」　最新陸劇《以美之名》開播台灣看得到
  4. 16蹲全台瘋跳還不夠！　Energy打造「333手勢舞」還藏超大彩蛋
  5. 陳文茜抗癌傳喜訊！才爆「失敗恐剩3個月」新病況曝：奇蹟總不經意出現
  6. 直擊／木村拓哉點名致謝「伸手幫助日本賑災」　暖心中文致意盼再訪台
  7. 混血女DJ爆「舊愛性癖」　脫褲嚇到半夜逃跑：像逛大菜園
  8. 金秀賢公司「沒強迫雪莉拍裸戲」！　親解釋替身真相…親哥再次回應
  9. 夏于喬破尺度「解開胸前鈕釦」露bra！被拍超辣事業線 震撼千人
  10. 39歲八點檔女星宣布懷第二胎！　超音波照「意外出現愛心」成亮點

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366