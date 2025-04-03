16蹲全台瘋跳還不夠！　Energy打造「333手勢舞」還藏超大彩蛋

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy將在本週六於馬來西亞開唱，他們睽違20年回歸歌壇，巡迴演唱會走過台北小巨蛋、高雄巨蛋、新加坡等地，他們為校園愛情電影《有病才會喜歡你》獻唱的青春單曲〈同病相戀〉也登頂音樂串流平台KKBOX即時榜冠軍，聲勢超旺。

▲Energy設計全新的「333手勢舞」。（圖／相信音樂提供）

Energy除了在音樂與演出上獲得廣大迴響，更受到許多廠商愛戴、代言邀約不斷；去年Energy的代言皆創下好業績，成熟又帥氣、認真的形象深受喜愛，今年他們代言的「全支付」趁勝追擊搶先續約，連續兩年邀請Energy擔任年度代言人，從去年代言掀起「E16蹲」舞蹈風潮，這次Energy則設計「333手勢舞」。

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「333手勢舞」由 Energy親自參與創作並歷經多次討論調整，將舞蹈結合夜市小吃、傳統市場、停車場、手搖飲等生活消費場景，在333手勢舞的影片中也藏著大彩蛋，搭配的背景音樂其實是Energy將發表的全新單曲，令粉絲相當興奮。

▲Energy復出後人氣依然超旺。（圖／相信音樂提供）

在拍攝廣告時Energy提到夜市小吃，阿弟搶先推薦老家附近的三和夜市，例如鹹湯圓、麻油雞、肉羹飯等，每樣都是「熱量炸彈」，但阿弟表示：「好吃最重要！」而牛奶、書偉則異口同聲推薦花蓮的東大門夜市，書偉甚至從已經熄燈多年的自強夜市吃到東大門夜市；而坤達、Toro從高中開始就是好朋友，他們共同推薦小時候常去的景美夜市，坤達透露：「生煎包旁邊那個烤肉，我同學開的。」