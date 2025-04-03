《黑澀會》小蠻家任由3歲兒塗鴉！客人全傻眼 揭育兒術：比牆壁重要

記者潘慧中／綜合報導
小蠻（王承嫣）自《我愛黑澀會》出道，2020年和邵翔結婚後，育有一個兒子「至尊寶」。自此將生活重心放在家庭的她，最近在社群網站分享任由小孩畫牆壁的心路歷程，「想畫哪就畫哪，這個家的每一個角落都是孩子成長的印記。」
▲小蠻任由兒子塗鴉白色牆壁。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）
小蠻坦言家中三面潔白無瑕的牆壁、落地窗與地板，全是兒子創作的畫布，「當初我愛上這個家也是因為滿滿的落地玻璃。」她透露以前在租屋處就已經讓孩子自由畫牆，「當然我退還給房東前，都是全屋油漆完才完整還給房東，也讓房東來檢查後才歸還。」如今有了自己的家，她更是毫無顧忌地讓小孩自由發揮。
▲▼小蠻有時候會和孩子同歡。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）
小蠻提到，至尊寶總是熱情邀請來家中的客人一起畫牆，「每一個孩子幾乎都是瞪大眼望向我（心想真的…可以嗎？）」某次，被一位朋友的小孩問到「為什麼可以畫牆壁」的時候，她當下只笑回：「因為我認為我兒子比牆壁重要。」
▲小蠻相當重視兒子的成長過程。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）
最後，小蠻感性地說，就算是再昂貴的油漆，就算要重新動手粉刷牆壁，「都沒有孩子的成長來得重要」，有時候帶著小孩一起重新粉刷也頗有樂趣。
小蠻IG全文：
關於我們家的牆大家似乎都很感興趣
這次的至尊寶大作是-「水管公司」
我們家有3面最大最白沒有擺設的牆，
還有滿滿的落地窗跟地板，
全部都是至尊寶的畫布～
當初我愛上這個家也是因為滿滿的落地玻璃。
以前在租屋處，
每一面他能畫到的～勾得到的地方～
不管地板、玻璃、牆壁都可以隨意揮灑～
當然我退還給房東前，
都是全屋油漆完才完整還給房東，
也讓房東來檢查後才歸還。
（房東太太還很開心的謝謝我們替她油漆）
現在有自己的家了，
更是想畫哪就畫哪，
這個家的每一個角落都是孩子成長的印記。
之前只要有朋友來我們家，
至尊寶都會熱情邀約他的朋友一起畫牆壁跟玻璃，
每一個孩子幾乎都是瞪大眼望向我
（心想真的…可以嗎？）
有一次他的女朋友還超認真畫到流口水，
超可愛
記得有一次朋友來我們家，
一個年紀稍大的姊姊眼睛瞪的大大的轉頭問我，
大姊姊：
阿姨，他…為什麼可以畫牆壁？！
我：
因為我認為我兒子比我的牆壁重要。
姊姊轉頭就跟她媽媽說，
：他媽媽說兒子比牆壁重要欸！
我朋友就說
：是不是很想當阿姨的小孩～～～
總之我覺得一罐油漆，
就算是頂天的貴油漆，
以及自己體力活重新粉刷，
都沒有孩子的成長來得重要。
自己重新粉刷，
或是帶著孩子一起重新粉刷也很好玩，
我也樂在其中（媽媽自己很愛～
噢～
我拍照紀錄完至尊寶的大作以後，
會問他要不要再重新粉刷可以再畫！
有時候他會拒絕，因為還沒完成。
這幅就是他畫的地下水源，還有管線！
很多媽媽問沾到衣服怎麼洗啊～
欸 我還真的超會洗衣服，
我朋友都說我們家衣服都跟新的一樣。
天然的黑肥皂很好用～
不管是沾到沙發或衣服都好用，
溫熱水搓一搓泡一泡，
一罐超大罐稀釋後可以用好久～
我都買國外品牌特大罐的那種，
不管是洗衣服或清潔家裡都好用。
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