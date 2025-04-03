《黑澀會》小蠻家任由3歲兒塗鴉！客人全傻眼 揭育兒術：比牆壁重要

記者潘慧中／綜合報導

小蠻（王承嫣）自《我愛黑澀會》出道，2020年和邵翔結婚後，育有一個兒子「至尊寶」。自此將生活重心放在家庭的她，最近在社群網站分享任由小孩畫牆壁的心路歷程，「想畫哪就畫哪，這個家的每一個角落都是孩子成長的印記。」

▲小蠻任由兒子塗鴉白色牆壁。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）



小蠻坦言家中三面潔白無瑕的牆壁、落地窗與地板，全是兒子創作的畫布，「當初我愛上這個家也是因為滿滿的落地玻璃。」她透露以前在租屋處就已經讓孩子自由畫牆，「當然我退還給房東前，都是全屋油漆完才完整還給房東，也讓房東來檢查後才歸還。」如今有了自己的家，她更是毫無顧忌地讓小孩自由發揮。

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▲▼小蠻有時候會和孩子同歡。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）



小蠻提到，至尊寶總是熱情邀請來家中的客人一起畫牆，「每一個孩子幾乎都是瞪大眼望向我（心想真的…可以嗎？）」某次，被一位朋友的小孩問到「為什麼可以畫牆壁」的時候，她當下只笑回：「因為我認為我兒子比牆壁重要。」

▲小蠻相當重視兒子的成長過程。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）



最後，小蠻感性地說，就算是再昂貴的油漆，就算要重新動手粉刷牆壁，「都沒有孩子的成長來得重要」，有時候帶著小孩一起重新粉刷也頗有樂趣。

小蠻IG全文：

關於我們家的牆大家似乎都很感興趣

這次的至尊寶大作是-「水管公司」

我們家有3面最大最白沒有擺設的牆，

還有滿滿的落地窗跟地板，

全部都是至尊寶的畫布～

當初我愛上這個家也是因為滿滿的落地玻璃。

以前在租屋處，

每一面他能畫到的～勾得到的地方～

不管地板、玻璃、牆壁都可以隨意揮灑～

當然我退還給房東前，

都是全屋油漆完才完整還給房東，

也讓房東來檢查後才歸還。

（房東太太還很開心的謝謝我們替她油漆）

現在有自己的家了，

更是想畫哪就畫哪，

這個家的每一個角落都是孩子成長的印記。

之前只要有朋友來我們家，

至尊寶都會熱情邀約他的朋友一起畫牆壁跟玻璃，

每一個孩子幾乎都是瞪大眼望向我

（心想真的…可以嗎？）

有一次他的女朋友還超認真畫到流口水，

超可愛

記得有一次朋友來我們家，

一個年紀稍大的姊姊眼睛瞪的大大的轉頭問我，

大姊姊：

阿姨，他…為什麼可以畫牆壁？！

我：

因為我認為我兒子比我的牆壁重要。

姊姊轉頭就跟她媽媽說，

：他媽媽說兒子比牆壁重要欸！

我朋友就說

：是不是很想當阿姨的小孩～～～



總之我覺得一罐油漆，

就算是頂天的貴油漆，

以及自己體力活重新粉刷，

都沒有孩子的成長來得重要。

自己重新粉刷，

或是帶著孩子一起重新粉刷也很好玩，

我也樂在其中（媽媽自己很愛～

噢～

我拍照紀錄完至尊寶的大作以後，

會問他要不要再重新粉刷可以再畫！

有時候他會拒絕，因為還沒完成。

這幅就是他畫的地下水源，還有管線！

很多媽媽問沾到衣服怎麼洗啊～

欸 我還真的超會洗衣服，

我朋友都說我們家衣服都跟新的一樣。

天然的黑肥皂很好用～

不管是沾到沙發或衣服都好用，

溫熱水搓一搓泡一泡，

一罐超大罐稀釋後可以用好久～

我都買國外品牌特大罐的那種，

不管是洗衣服或清潔家裡都好用。

推薦給各位