中信啦啦隊新成員「遭偷拍裙底」反被嗆：證明妳很漂亮！傻眼回擊了

記者潘慧中／綜合報導

Wendy（林宛璇）是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的新成員，她2日在社群網站寫下被偷拍3次的恐怖經歷後，卻被部分網友反過來要求換位思考「偷拍不也是證明妳很漂亮」，讓她頓時傻眼，滿頭問號，「女生只是需要個尊重而已！」

▲Wendy公開被要求換位思考的截圖。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）



該網友在Threads公開要求Wendy換位思考，「妳做醫美不也是希望自己更好看？這個偷拍不也是一種證明，如果妳是為了證明妳很漂亮，有男生為了偷拍妳還願意花時間等妳，然後拍完快速逃跑，那麼恭喜妳成功了！如果這樣想是不是也有一種小驕傲，這樣會讓妳更舒服的～這不是什麼不能接受的事，都有寫真了。」

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▲該網友還酸Wendy「都有（拍）寫真了」。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）



面對這種評論，Wendy十分不解，她直接在Threads回應該網友，「想找我拍照我都非常歡迎」，就算素顏被認出來也願意合照，「但是被偷拍洗澡、被偷拍裙底已經不是能證明我漂亮的事了，我還需要換位思考？」

▲▼Wendy剛加入中信兄弟啦啦隊不久。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）



Wendy表示她並不會因為被偷拍而為外貌感到驕傲，「女生真的會感受到害怕很噁心很有陰影！男生有很多管道可以抒發，而不是靠偷拍性騷擾性侵害去滿足自己的慾望！」

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