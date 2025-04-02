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雪莉突遭哥哥爆料「與P.O交往過1年」！　經紀公司回應：無法確認

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星雪莉於2019年逝世，近日卻意外再度成為話題人物。她的親哥哥近來連環爆料，除了質疑金秀賢與表哥李沙朗在拍攝電影《Real》期間，強迫她拍裸露戲以外，2日又突然直播爆料，宣稱雪莉曾與男團Block B出身的演員的P.O（表志勳）交往約一年。對此，P.O經紀公司Artist Company隨即回應「無法確認」藝人私生活，婉拒進一步的說明。

▲雪莉哥哥突然爆料妹妹生前的情史。（圖／翻攝自雪莉Instagram）

▲雪莉哥哥突然爆料妹妹生前的情史。（圖／翻攝自雪莉Instagram）

根據韓媒報導，Artist Company相關人士回應表示：「關於P.O與故人過去是否交往，屬於藝人私生活，請諒解我們無法證實或否認。」對於突如其來的舊戀情傳聞，不會做進一步回應。社群上討論起P.O、雪莉的舊情，而該傳聞源自雪莉哥哥在金秀賢召開記者會之後，在社群帳號開直播時，提及雪莉的過往情史，語出驚人表示：「她曾和Block B的P.O交往過大約一年。」還稱讚P.O很善良，雪莉是在與P.O分手後才與饒舌歌手崔子交往。

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▲P.O經紀公司回應。（圖／翻攝自P.O官方Instagram）

▲P.O經紀公司回應。（圖／翻攝自P.O官方Instagram）

近期，雪莉哥哥頻頻透過社群發聲，不僅公開爆料雪莉在電影《Real》拍攝過程中，曾被迫參與裸露戲，更點名男主角金秀賢、導演李沙朗出面說明，近日金秀賢也陷入與已故金賽綸未成年交往疑雲，可說是蠟燭兩頭燒，截至目前為止，金秀賢與表哥李沙朗尚未對雪莉哥哥的指控做出任何回應。

不過，由於雪莉哥哥突然拋出雪莉與P.O的舊情，讓不少網友認為事件「焦點被模糊」，引發更大的混亂。

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雪莉, 金秀賢, P.O

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