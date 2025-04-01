記者蔡琛儀／台北報導

日本當紅男女神中島健人、milet夢幻合演的浪漫電影《我在平行時空戀上妳》，即將在本週三全台獻映，該片在日本票房大破5.6億日圓（約1.2億元台幣）。沒想到女主角milet今在社群網站上發文宣布，疑似健康狀況出了問題，將暫停演藝工作的消息。

▲▼ milet宣布暫停工作。（圖／甲上娛樂提供、翻攝milet IG）



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milet發文表示，自出道以來一直沒有好好休息，「這次，我決定暫時休息一段時間。為了能夠在未來長久地歌唱，我希望能重新審視自己的內心與身體。」除了減少工作量，社群媒體等看情況更新，「對於一直期待著演唱會等活動的大家，真的很抱歉，但如果你們能等我一下，我會很開心。」坦言健康真的很重要，「我還有很多想做的事情、想唱的歌，等我恢復元氣，我們演唱會上再見吧。」

milet先前才為了宣傳首部演出的電影，低調現身跑戲院力挺導演映後場，她戴帽子、口罩，幾乎包得密不透風的模樣前往電影院看片，就連導演都沒發現，讓她得意笑說如果有「不被認出的喬裝比賽」，她一定會拿冠軍。並和中島健人出席影人見面會時被問及，表示自己原本完全不是會勇敢表達的人，但參與這部電影之後就改變想法了，現在化被動為主動，「當我認定某人對我來說很重要、也很喜歡對方時，我會抓住時機，主動去表達心意。」

▲milet和中島健人共同演出《我在平行時空戀上妳》。（圖／甲上娛樂提供）

此外，《我在平行時空戀上妳》電影日本官網近期也順勢公開橫濱取景地圖，包括milet街頭演唱的象鼻公園、中島健人仰望月亮的宮川橋，以及小倆口大學時期喝珍奶、吃蛋塔約會的橫濱中華街，和兩人共結連理的中區結婚式場等地。由於全片幾乎在橫濱市拍攝，粉絲一天內即可走訪取景地圖，重溫電影感動。