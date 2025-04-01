法院證實：已收到金秀賢訴狀！求償120億高額「將派3法官合議」

記者劉宛欣／綜合報導

金秀賢31日下午親自現身在記者會，落淚否認與未成年金賽綸交往，並透過律師表示會向《橫豎研究所》、自稱是阿姨的不明人士、遺屬提出損害賠償告訴，求償120億（約27億台幣）。法院方面在同一日證實，目前已經受理了金秀賢的案件。

▲金秀賢在記者會上哽咽哭了。（圖／達志影像／AP）

根據韓媒報導，法律界人士於31日透露，首爾中央地方法院已收到金秀賢方面提交的損害賠償訴狀，並為案件分配了案號，目前尚未指派審理法官，但由於該案子訴訟金額超過5億韓元（約1128萬台幣），預計將由3名法官組成的民事合議庭負責審理。

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金秀賢的律師在31日的記者會中表示，已針對金賽綸的遺屬、自稱為阿姨的匿名人士，以及《橫豎研究所》，依據相關法條中有關誹謗的內容，正式提出刑事告訴，另外，也已向法院提交了總額達120億韓元的民事損害賠償訴訟狀，並指出他們已提出包括分析2016年與2018年KakaoTalk對話的鑑定報告作為證據，該報告證明對話並非來自同一個人。

▲金秀賢宣布向《橫豎》、遺屬提告。（圖／達志影像／AP）

金秀賢在陷入風波3周後，首次露面回應，他在31日記者會上嚴正否認與未成年時期的金賽綸交往。他表示：「我沒有在她還是未成年時與她交往。她因為我經紀公司公司對其逼債而做出悲劇性選擇的說法，也並非事實。」且反過來指控金賽綸家屬方面，提出的對話截圖，都被剪輯、扭曲，喊話遺屬將所有證據，委託給調查機關進行查證，透過法律措施揭開真相。