前主播「一度懷疑金秀賢在演戲」　看他爆哭：跟《淚之女王》87%相似

記者王靖淳／綜合報導

南韓男星金秀賢自10日起遭到金賽綸家屬毀滅式爆料，事件爆發21天以來，今（31）日首度露面舉辦記者會，針對近期風波做出回應，一度講到哽咽落淚，掀起不小討論，還被吐槽假惺惺、鱷魚的眼淚，就連前主播劉芯彤都在臉書發文分享對此事的看法。

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▲金秀賢爆哭。（圖／達志影像／AP）

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劉芯彤在臉書發文曬出金秀賢在記者會上爆哭的照片，以及出演他《淚之女王》時落淚的劇照，並針對兩張圖進行對比。她指出，金秀賢在劇中表現獲得不少人稱讚，甚至還被說哭得好可愛，如今因為陷入風波而在記者會上爆哭，卻被外界吐槽哭得好噁心。

談到金秀賢在記者會上的表現，劉芯彤坦言自己看到一半時，其實有懷疑對方在演戲，「因為跟演出《淚之女王》時哭的模樣，87%相似呀。」並表示，同樣的人、同樣的哭卻帶她不一樣的感受，「是天使的眼淚，還是鱷魚的眼淚？」貼文曝光後，掀起熱議。

▲劉芯彤發文酸金秀賢。（圖／翻攝自Facebook／主播劉芯彤）

事實上，金秀賢在記者會上先是深深90度鞠躬，然後開口表示「你好，我是金秀賢，對不起，因為我一個人，太多人受到痛苦，還有已逝的故人無法安息，我感到很遺憾。」並否認網路上的謠言，「我跟金賽綸沒有未成年時交往，還有公司逼債也不是事實。」他更指控金賽綸遺屬只因為他曾是對方的男友，就說自己是逼死女方的殺人犯，讓他每天都相當難過、害怕又會出現什麼抹黑的假證據。