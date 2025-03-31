ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

前主播「一度懷疑金秀賢在演戲」　看他爆哭：跟《淚之女王》87%相似

記者王靖淳／綜合報導

南韓男星金秀賢自10日起遭到金賽綸家屬毀滅式爆料，事件爆發21天以來，今（31）日首度露面舉辦記者會，針對近期風波做出回應，一度講到哽咽落淚，掀起不小討論，還被吐槽假惺惺、鱷魚的眼淚，就連前主播劉芯彤都在臉書發文分享對此事的看法。

►點我看更多【金秀賢】相關報導

▲金秀賢爆哭。（圖／達志影像／AP）

▲金秀賢爆哭。（圖／達志影像／AP）

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉芯彤在臉書發文曬出金秀賢在記者會上爆哭的照片，以及出演他《淚之女王》時落淚的劇照，並針對兩張圖進行對比。她指出，金秀賢在劇中表現獲得不少人稱讚，甚至還被說哭得好可愛，如今因為陷入風波而在記者會上爆哭，卻被外界吐槽哭得好噁心。

談到金秀賢在記者會上的表現，劉芯彤坦言自己看到一半時，其實有懷疑對方在演戲，「因為跟演出《淚之女王》時哭的模樣，87%相似呀。」並表示，同樣的人、同樣的哭卻帶她不一樣的感受，「是天使的眼淚，還是鱷魚的眼淚？」貼文曝光後，掀起熱議。

▲▼劉芯彤酸金秀賢。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲劉芯彤發文酸金秀賢。（圖／翻攝自Facebook／主播劉芯彤）

事實上，金秀賢在記者會上先是深深90度鞠躬，然後開口表示「你好，我是金秀賢，對不起，因為我一個人，太多人受到痛苦，還有已逝的故人無法安息，我感到很遺憾。」並否認網路上的謠言，「我跟金賽綸沒有未成年時交往，還有公司逼債也不是事實。」他更指控金賽綸遺屬只因為他曾是對方的男友，就說自己是逼死女方的殺人犯，讓他每天都相當難過、害怕又會出現什麼抹黑的假證據。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#台中 #烏石坑 #小黑熊 受困陷阱獲救！今晨不明原因猝死

推薦閱讀

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

快訊／躲了21天！金秀賢全身黑憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉：對不起

快訊／躲了21天！金秀賢全身黑憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉：對不起

金秀賢承認「為守護《淚之女王》說謊」　淚崩：重來會做一樣的選擇

金秀賢承認「為守護《淚之女王》說謊」　淚崩：重來會做一樣的選擇

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！　回擊：不是輕描淡寫的玩笑

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！　回擊：不是輕描淡寫的玩笑

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

快訊／金秀賢遭指戀童癖爆哭！「拿科學鑑定打臉」：2016年抱抱睡訊息造假

快訊／金秀賢遭指戀童癖爆哭！「拿科學鑑定打臉」：2016年抱抱睡訊息造假

金秀賢哭一半「拿水喝、翻稿子」　李怡貞虧討拍：真的沒在演

金秀賢哭一半「拿水喝、翻稿子」　李怡貞虧討拍：真的沒在演

金秀賢不認…又被曝光2部私密片打臉！疑與未成年金賽綸「喝酒過夜」

金秀賢不認…又被曝光2部私密片打臉！疑與未成年金賽綸「喝酒過夜」

快訊／金秀賢情緒失控！啜泣爆哭：每天都怕私照外流⋯　否認誘拐未成年金賽綸

快訊／金秀賢情緒失控！啜泣爆哭：每天都怕私照外流⋯　否認誘拐未成年金賽綸

詹姆士600萬副業掰了「經紀人親發聲」！　發律師聲明切割：已無參與經營

詹姆士600萬副業掰了「經紀人親發聲」！　發律師聲明切割：已無參與經營

台女優日本出道作「攻佔排行榜」番號曝光！　好友認愛看隱藏版...感性告白

台女優日本出道作「攻佔排行榜」番號曝光！　好友認愛看隱藏版...感性告白

快訊／金秀賢哭了！全程不敢看鏡頭：我是膽小鬼⋯　哀悼金賽綸無法安息

快訊／金秀賢哭了！全程不敢看鏡頭：我是膽小鬼⋯　哀悼金賽綸無法安息

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

快訊／躲了21天！金秀賢全身黑憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉：對不起

金秀賢承認「為守護《淚之女王》說謊」　淚崩：重來會做一樣的選擇

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！　回擊：不是輕描淡寫的玩笑

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

快訊／金秀賢遭指戀童癖爆哭！「拿科學鑑定打臉」：2016年抱抱睡訊息造假

金秀賢哭一半「拿水喝、翻稿子」　李怡貞虧討拍：真的沒在演

金秀賢不認…又被曝光2部私密片打臉！疑與未成年金賽綸「喝酒過夜」

快訊／金秀賢情緒失控！啜泣爆哭：每天都怕私照外流⋯　否認誘拐未成年金賽綸

詹姆士600萬副業掰了「經紀人親發聲」！　發律師聲明切割：已無參與經營

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金秀賢, 劉芯彤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 前主播「一度懷疑金秀賢在演戲」　看他爆哭：跟《淚之女王》87%相似
  2. 電視台向永野芽郁道歉！　認半裸追逐「不適當」：請別罵出演藝人
  3. 謝京穎自爆「開工前送急診打點滴」　嚴重脫水待6hrs才回家
  4. 中居正廣性醜聞調查出爐！「確實是職場性侵」400頁文件曝光
  5. 韓娛10大爭議一次看！　不只金秀賢…鄭雨盛捲多角戀、SUGA酒駕道歉
  6. 陸女星高齡生子宣布「月子要坐100天」！挨酸：老公像伺候祖宗
  7. YTR福爾思庭駁二被偷拍　「狂奔逮人衝警局」過程曝光
  8. 雪莉哥哥看完記者會發聲！　酸金秀賢「自稱明星」：哭得很冷靜
  9. 金秀賢道歉痛哭「挨酸鱷魚的眼淚」　她揪1點逆風發聲
  10. 正妹漫畫家酸舊愛「整天像演瓊瑤」　織織：都懷疑有攝影機在頭上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366