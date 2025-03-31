YTR福爾思庭駁二被偷拍　「狂奔逮人衝警局」過程曝光

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber福爾思庭先前揭密分享上心靈課程的內幕引發熱議，平時會透過社群記錄生活的她，今（31）日突然在IG發文透露被偷拍，氣得她狂奔抓住對方到警局做筆錄，「以後壞人都不要被我遇到，我見一個，捉一個。」

▲福爾思庭曬報案單透露被偷拍。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）



福爾思庭分享，今天下午她和好友「超直白」到高雄駁二藝術特區附近吃飯、溜滑板車，沒想到走路到一半，發現有個陌生男子在她們周遭徘徊，讓她覺得很可疑，所以馬上拿出手機錄對方。她透露，偷拍她的人看到她在錄影，馬上跑起來，讓她感到相當氣憤，所以也趕緊追上去，「我氣炸，我只想抓住這個偷拍我的人。」

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▲福爾思庭還原發現被偷拍的過程。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

隨後，在路人的幫忙下揪住偷拍男，並協助福爾思庭報警，為此她透露「警察來了後，我們就去警局做筆錄了！全案以性騷擾申訴，後續不知道怎麼樣，再發上來跟大家更新。」最後，福爾思庭向見義勇為的路人，以及協助承辦的員警表達感謝，並表示雖然自己達成捉住偷拍犯的經驗，但她還是希望以後不要再遇到壞人，否則她見一個就捉一個。

▲福爾思庭抓包路人偷拍她。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）