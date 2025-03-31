LIVE／金秀賢躲21天現身了！　《ETtoday》全程直播記者會

記者田暐瑋／綜合報導

金秀賢因與未成年女星金賽綸的交往爭議，成為輿論焦點，在神隱21天後，將於31日下午3點30分（台灣時間）首度現身舉行記者會，但嚴禁媒體提問，以「宣讀」方式說明這次風波。《ETtoday》將全程直播記者會內容。

金賽綸的遺屬主張，金賽綸從15歲未成年起至21歲成年期間，與金秀賢維持了長達6年的戀人關係。對此，金秀賢方面則表示「是從金賽綸成年後才開始交往」，目前雙方對於交往時間仍各執一詞，爭議不斷。

▲金秀賢。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

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雪莉哥哥日前多次發文質疑金秀賢與《Real》劇組對雪莉的待遇不當，指控2017年電影拍攝時未明示裸露與床戲細節，且即使當時現場有裸替，劇組仍堅持讓雪莉親自上陣，造成她極大心理壓力。據遺屬透露，雪莉曾在拍完《Real》後說出「再也不想拍電影」，並接受精神治療。

此外，雪莉家屬亦要求金秀賢與《Real》導演李莎朗（同為金秀賢表哥及現任Gold Medalist代表）針對拍攝過程中「裸戲細節未事先告知」、「使用說服而非替身」等爭議做出公開說明。

目前金秀賢方面雖已安排公開發表聲明，但未提供記者發問空間，令部分輿論質疑誠意。由於金秀賢近來同時身陷與已故演員金賽綸未成年交往爭議，相關風波在韓網引發高度關注，是否能透過記者會釐清真相，外界拭目以待。