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金秀賢記者會出招「不給問」　韓國2大咖也用過

金秀賢記者會出招「不給問」，韓國這2大咖也用過。（翻攝金秀賢IG）

▲金秀賢記者會出招「不給問」，韓國這2大咖也用過。（圖／翻攝金秀賢IG）

圖文／鏡週刊

捲入與未成年女性交往等風波的韓國男星金秀賢，今（31日）下午他終於要首次公開現身說法，但下午的記者會不開放提問挨轟。事實上，過去這招也有2名韓國大咖藝人用過，分別是鄭俊英、朴有天。

金秀賢除被指控與已故女星金賽綸在未成年就交往外，又被爆劈腿多名女星，另有1名已故女星雪莉的家屬爆先前拍攝電影《Real》時，雪莉被金秀賢及金秀賢表哥李沙朗強迫「拍裸戲」，導致她身心受影響。

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爭議雪球越滾越大，金秀賢所屬經紀公司Goldmedalist終於宣布今下午3時30分（台灣時間）召開記者會，但金秀賢只會發表聲明，並不開放提問。

對此，雪莉的哥哥就於社群砲轟，「找來數十名記者，卻不回答問題，這叫記者會？」，大酸說那他也來當男星，其他的不說，自己開記者肯定都比金秀賢厲害。

鄭俊英後來認性愛偷拍道歉。（東方IC）

▲鄭俊英後來認性愛偷拍道歉。

韓媒列出開過去記者會，卻不開放提問的藝人，包含鄭俊英、朴有天。鄭俊英2016年因涉嫌偷拍性愛片鬧上新聞，當時記者會上他道歉，但因案件調查中，沒有回答記者提問，最後他被判無罪，隔年回歸節目《兩天一夜》，2019年才因被爆是Burning Sun事件關鍵人物，最終坦承犯行入獄。

朴有天曾喊絕沒吸毒，結果驗出陽性反應。（翻攝自CHANNELA影片）

▲朴有天曾喊絕沒吸毒，結果驗出陽性反應。（圖／翻攝自CHANNELA影片）

至於前東方神起成員朴有天，2019年捲入吸毒疑雲，當時他開記者會宣稱從未吸過毒，結果過幾天他的毛髮卻驗出毒品反應，說謊不攻自破，而當時他記者會上，同樣也未開放提問，最後他遭判10個月徒刑，緩刑2年。

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鏡週刊, 金秀賢, 鄭俊英, 朴有天

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