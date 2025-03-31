金秀賢倒數3小時現身「再爆出私密照」！凌晨約會金賽綸　遭轟：戀童癖

記者田暐瑋／綜合報導

金秀賢因與未成年女星金賽綸的交往爭議，成為輿論焦點，宣布將於31日下午3點30分（台灣時間）舉行記者會，YouTube頻道「橫豎研究所」隨即發布警告性貼文，質疑金秀賢涉入戀童癖行為，並公開疑似他在金賽綸家中進食的照片，還可見疑似酒杯的物品，引發熱議。

▲金秀賢。（圖／資料照／車庫娛樂提供）



「橫豎研究所」在金秀賢宣布開記者會後，在YT公開一張金秀賢的照片，「當時，高中二年級的金賽綸小姐在晚上11點20分用心製作的辣燉雞。還有那天凌晨1點，你為金賽綸小姐唱的歌。〈只屬於你的那個人〉（그대 한 사람）。」不滿金秀賢一直找人去騷擾金賽綸的家屬，開罵：「你已經對金賽綸造成足夠多的困擾了，反正你註定會下地獄…但在你進入更可怕的地獄之前…現在立刻進行一次真誠的公開道歉吧。」

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▲「橫豎」再爆出金秀賢私密照。（圖／翻攝自YT／橫豎研究所）



除了金賽綸事件外，金秀賢過往主演電影《Real》的爭議也再度被提及，雪莉遺屬批評該片的大尺度場景對雪莉造成心理傷害，並要求金秀賢方作出解釋，其他受害者也陸續發聲，指控該電影拍攝過程中的不當行為。面對層出不窮的指控與輿論壓力，金秀賢在記者會上的回應備受外界關注。

▲「橫豎」再爆出金秀賢私密照。（圖／翻攝自YT／橫豎研究所）