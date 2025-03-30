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YTR荒姨戳氣球「揭曉寶寶性別」　全場尖叫小倆口反應被拍

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber荒姨去年7月宣布和波特王分手3個月，今年1月驚喜公開懷孕喜訊，同時也透露「山姆老思」是孩子的爸。平時會透過社群記錄生活的她，今（30）日舉辦性別派對揭曉寶寶性別，小倆口戳破氣球的真實反應，被在場的親友拍了下來。

▲▼荒姨公開寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

▲荒姨舉辦寶寶性別派對。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

透過荒姨在IG轉發的好友限動內容可見到，她與山姆老思身穿淺色服裝現身，手上還拿著一顆寫著「Boy or girl？」的褐色大氣球，緊接著山姆老思用手上的針刺破大氣球，瞬間噴出一顆顆藍色及白色的小氣球，正式揭曉兩人將迎接男寶寶的到來，在場所有親友在見證後都紛紛尖叫，為他們感到開心的反應全被記錄下來。

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▲▼荒姨公開寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

▲荒姨公開寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨今年1月分別在社群及頻道發文及上傳影片宣布懷孕，並透露寶寶的預產期在8月16日。談到驗孕過程，她坦言當時原以為只是月經周期的小幅波動，但因為持續的腹痛，讓她感到很不安，因此最後去超商買驗孕棒確認，後來驗孕結果顯示兩條線時，她感到既驚喜又心情複雜，甚至一度以為自己是在作夢。

▲▼荒姨公開寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

▲山姆老思戳破氣球的反應被拍下。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

事實上，荒姨和波特王去年7月公開發文向外界坦言已分手3個月，卻仍引來諸多臆測，甚至指內幕堪比八點檔。荒姨也親自解釋分手原因：「只能說有些事勉強別人或委屈自己都不是好辦法，我們還是很好的朋友，正確來說應該是晉升為家人的革命情感了！未來請大家繼續支持與喜愛這位自稱好帥的人。」

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關鍵字

荒姨, 懷孕, 山姆老思, 網紅, YouTuber

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