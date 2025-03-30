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澳門直擊／全場萬人拱蕭敬騰1舉動　他一聽笑出來：我結婚了欸！

記者蔡琛儀／澳門報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）昨（29日）在澳門威尼斯人綜藝館展開「野生」2025年世界巡演首站，並擔任音樂總監，昨晚現場有不少粉絲拱老蕭脫衣服，他笑說：「我已經結婚了欸，我以為我的粉絲都變成林有慧的粉絲了。」也坦言沒有脫的原因，是因為最近都沒什麼在健身，但最後他還是把外套略微脫了幾秒，露出結實的臂肌，令全場歌迷尖叫連連。

▲▼蕭敬騰「野生2.0」演唱會澳門站。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

▲蕭敬騰澳門開唱。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

他自與經紀人Summer後，就常大方放閃，當演唱〈Marry Me〉時，台下還有觀眾無預警的求婚，讓全場感動不已，對於突然成為見證人的心情，蕭敬騰笑說很榮幸，並表示：「謝謝你把這麼重要的時刻留在今天，謝謝你，祝你們永遠幸福甜蜜美滿。」希望這份愛能感染在場的所有人。

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此外，他過去鮮少在演唱會上載歌載舞，昨晚唱到〈猴籠〉時更率領舞者一起跳舞，演唱會到尾聲，蕭敬騰也開放觀眾點歌，加碼演唱了〈無言花〉、〈Purple Rain〉、〈披星戴月的想你〉等，最後也以〈收藏〉作為最後一首歌，為演唱會劃下完美句點。

▲▼蕭敬騰「野生2.0」演唱會澳門站。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

▲▼蕭敬騰昨晚嗨翻澳門。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

▲▼蕭敬騰「野生2.0」演唱會澳門站。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

蕭敬騰演唱會去年8月在上海開唱宣告起跑，緊接著他一路唱遍成都、北京、大西洋城、拉斯維加斯等指標性場館，場場爆滿，累積了數十萬觀眾，2025年，蕭敬騰再一次啟動演唱會計畫，選定了澳門威尼斯人綜藝館作為2025的首站，而威尼斯人綜藝館由金光綜藝館經全新升級改造而成，不僅有澳門最先進的貴賓設施及寬敞包廂，更可容納多達14000人，是澳門指標級的演出場館。

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