ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《Real》中途換金秀賢表哥金沙朗執導！　原導演李政燮8年首發聲「一直都很心痛」

記者張筱涵／綜合報導

隨著已故藝人雪莉（崔真理）哥哥公開質疑電影《Real》拍攝過程中的裸露戲安排，引發社會熱議，該片原定導演李政燮首度發聲，透露多年來對此事深感痛苦。

▲雪莉2017年曾與金秀賢共同主演電影《Real》。（圖／資料照／車庫娛樂提供）

▲▼由金秀賢、雪莉和趙宇振主演的電影《Real》中途換過導演，最後由李沙朗（右一）擔任。（圖／資料照／車庫娛樂提供、翻攝自NAVER）

▲▼REAL。（圖／翻攝自NAVER）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李政燮28日透過個人社群平台X（前Twitter）轉發一則網友貼文，該文指出《Real》電影會淪為爭議之作，與李政燮毫無關係，導演更換後拍攝內容才發生變化。李政燮簡短表示：「謝謝你，這些年真的非常心痛。」間接回應長期以來對他的誤解。

▲▼李政燮。（圖／翻攝自X／RagingBull2017）

▲李政燮轉發X表示一直以來都很心痛。（圖／翻攝自X／RagingBull2017）

電影《Real》於2017年上映，由金秀賢主演。近日雪莉哥哥崔某透過韓國演藝人自殺防治協會會長權英燦公開表示，曾在2019年雪莉喪禮上聽聞她在拍攝《Real》時被迫拍攝床戲與裸露戲。崔某質疑：「原本劇本中並無明確裸露橋段，為何不使用替身？」更透露喪禮上有與會者證實拍攝當天替身其實在場。

根據當時媒體報導，《Real》後期製作期間，原導演李政燮遭撤換，由金秀賢的表哥、現任Gold Medalist公司代表李沙朗接手。製作方當時僅表示因「創作理念分歧」更換導演，未對細節多加說明。

隨著雪莉哥哥公開此事，加上金秀賢近期陷入與金賽綸的交往爭議，《Real》一片再度成為輿論焦點。李政燮儘管多年未發聲，如今首度對外表態，也轉發多則批評《Real》與金秀賢的相關內容，間接表達對整起事件的立場。

目前，金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist尚未對此爭議作出任何正式回應。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

推薦閱讀

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

雪莉和金秀賢拍床戲「崩潰接受精神治療」！親哥爆內幕　公司5字回應了

雪莉和金秀賢拍床戲「崩潰接受精神治療」！親哥爆內幕　公司5字回應了

粉絲笑翻！潤娥17年表情管理首破功　「被口臭打敗」忍不住摀鼻皺眉

粉絲笑翻！潤娥17年表情管理首破功　「被口臭打敗」忍不住摀鼻皺眉

韓媒坐不住了！點名金秀賢「不能再沉默」苦勸：事情已經太大條

韓媒坐不住了！點名金秀賢「不能再沉默」苦勸：事情已經太大條

張振寰家屬全神隱！兒子23年沒見爸「再見就是告別」　親口道別：一路好走

張振寰家屬全神隱！兒子23年沒見爸「再見就是告別」　親口道別：一路好走

AV女神被拍「中山站0偽裝散步」！超兇身材現形 2.8萬人朝聖讚爆

AV女神被拍「中山站0偽裝散步」！超兇身材現形 2.8萬人朝聖讚爆

韓男團取消泰國演出秒改簽返韓！挨轟「丟下粉絲」掀脫粉潮　多人失聯

韓男團取消泰國演出秒改簽返韓！挨轟「丟下粉絲」掀脫粉潮　多人失聯

王大陸入伍後首放假！記者苦等1hr　同梯：「大人物」被專車接走了

王大陸入伍後首放假！記者苦等1hr　同梯：「大人物」被專車接走了

雪莉哥控強拍床戲！　《Real》女星7年前訪談被翻出「留嚴重陰影」

雪莉哥控強拍床戲！　《Real》女星7年前訪談被翻出「留嚴重陰影」

「夢想家啦啦隊長」裙子穿太短！一轉身…屁股蛋被看光 超兇身材現形

「夢想家啦啦隊長」裙子穿太短！一轉身…屁股蛋被看光 超兇身材現形

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

泰國震超大「丫頭剛好在曼谷」！深夜給4提醒 洩現況：很多人不敢回家

泰國震超大「丫頭剛好在曼谷」！深夜給4提醒 洩現況：很多人不敢回家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

雪莉和金秀賢拍床戲「崩潰接受精神治療」！親哥爆內幕　公司5字回應了

粉絲笑翻！潤娥17年表情管理首破功　「被口臭打敗」忍不住摀鼻皺眉

韓媒坐不住了！點名金秀賢「不能再沉默」苦勸：事情已經太大條

張振寰家屬全神隱！兒子23年沒見爸「再見就是告別」　親口道別：一路好走

AV女神被拍「中山站0偽裝散步」！超兇身材現形 2.8萬人朝聖讚爆

韓男團取消泰國演出秒改簽返韓！挨轟「丟下粉絲」掀脫粉潮　多人失聯

王大陸入伍後首放假！記者苦等1hr　同梯：「大人物」被專車接走了

雪莉哥控強拍床戲！　《Real》女星7年前訪談被翻出「留嚴重陰影」

「夢想家啦啦隊長」裙子穿太短！一轉身…屁股蛋被看光 超兇身材現形

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

雪莉, 金秀賢, Real, 金沙朗, 李政燮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《甄嬛傳》演員又出事！曹貴人遭控賣假包　親上火線：要提供假貨證明
  2. MAKIYO爆自己之前過瘦　胸部剩下乳頭差點想隆胸
  3. MAKIYO突現身談小S近況　兩度夢到大S發現S媽受困
  4. 倒數一周來台！《涼宮春日》平野綾宣布活動取消　台主辦發文了
  5. 14天前發文說BYE…港60歲資深歌手離世　友證實噩耗：喉嚨動大手術
  6. 阿滴遭疑霸凌鍾明軒再發聲！　稱「80%機率對方知道台灣」挨酸
  7. 陸網紅「麵筋哥」病逝！神曲「我的烤麵筋」成絕響
  8. 成語蕎被拍「穿透視裝」錄影！中間一路鏤空到胸下 拉近看羞爆
  9. 《Real》中途換金秀賢表哥執導！　原導演8年首發聲「一直都很心痛」
  10. 27萬台女歌手認了有整形！挨酸「鼻子變形」曝術後照：成為喜歡的樣子

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366