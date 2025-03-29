記者張筱涵／綜合報導

隨著已故藝人雪莉（崔真理）哥哥公開質疑電影《Real》拍攝過程中的裸露戲安排，引發社會熱議，該片原定導演李政燮首度發聲，透露多年來對此事深感痛苦。

▲▼由金秀賢、雪莉和趙宇振主演的電影《Real》中途換過導演，最後由李沙朗（右一）擔任。（圖／資料照／車庫娛樂提供、翻攝自NAVER）



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李政燮28日透過個人社群平台X（前Twitter）轉發一則網友貼文，該文指出《Real》電影會淪為爭議之作，與李政燮毫無關係，導演更換後拍攝內容才發生變化。李政燮簡短表示：「謝謝你，這些年真的非常心痛。」間接回應長期以來對他的誤解。

▲李政燮轉發X表示一直以來都很心痛。（圖／翻攝自X／RagingBull2017）



電影《Real》於2017年上映，由金秀賢主演。近日雪莉哥哥崔某透過韓國演藝人自殺防治協會會長權英燦公開表示，曾在2019年雪莉喪禮上聽聞她在拍攝《Real》時被迫拍攝床戲與裸露戲。崔某質疑：「原本劇本中並無明確裸露橋段，為何不使用替身？」更透露喪禮上有與會者證實拍攝當天替身其實在場。

根據當時媒體報導，《Real》後期製作期間，原導演李政燮遭撤換，由金秀賢的表哥、現任Gold Medalist公司代表李沙朗接手。製作方當時僅表示因「創作理念分歧」更換導演，未對細節多加說明。

隨著雪莉哥哥公開此事，加上金秀賢近期陷入與金賽綸的交往爭議，《Real》一片再度成為輿論焦點。李政燮儘管多年未發聲，如今首度對外表態，也轉發多則批評《Real》與金秀賢的相關內容，間接表達對整起事件的立場。

目前，金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist尚未對此爭議作出任何正式回應。