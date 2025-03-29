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李昇基頭髮全剃光...罕見造型曝！　他親揭原因：戴了4個月假髮

記者蔡琛儀／台北報導

喜劇韓片《精奇大家庭》由金倫奭、李昇基、金成鈴、姜漢娜、朴帥永等人出演，出道20年的李昇基首度挑戰僧侶一角，他表示：「為了詮釋這個角色，有向大韓佛教曹溪宗相關人士直接學習穿衣、行禮、步行等，多虧如此，我才能在電影中好好地展現僧侶的模樣。」他還為此剃髮，「其實我對剃髮沒有什麼壓力，但頭髮長度比想像中更短，在拍攝期間因為還有其他行程，所以在那3到4個月期間有需要時也會戴著假髮。」

▲▼《精奇大家庭》。（圖／車庫娛樂提供）

▲李昇基為戲剃髮。（圖／車庫娛樂提供）

對於決定參演《精奇大家庭》的原因，李昇基表示，得知會由金倫奭前輩飾演父親的角色時，就毫不猶豫地決定參演，直呼共演的過程中獲益良多，李昇基還透露，拍攝期間，如果離開首爾到山中拍戲時，下戲後就會和金倫奭、朴帥永等前輩一起在宿舍房間小酌，「他們常跟我分享演舞臺劇時的事，對於隔天要拍攝的場面，也很自然地會給我一些建議，真的讓我獲益良多！」

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金倫奭則讚李昇基是一位學習力和適應力都很強的演員，笑說在拍攝某個場景是他生氣到發出如獅吼般的聲音，在拍攝時，李昇基露出十分驚恐的表情，他完全沉浸於角色中，這對我們而言是非常有趣的時間！」

▲▼《精奇大家庭》。（圖／車庫娛樂提供）

▲李昇基和金倫奭在片中飾演父子。（圖／車庫娛樂提供）

故事敘述無玉（金倫奭飾）是美食老店「平滿屋」的老闆，客人總是絡繹不絕。但自從無玉的獨子文錫（李昇基飾）出家成為僧侶後，無人能為家族傳宗接代，令無玉擔心不已。然而某日，自稱是文錫兒女的孩子們竟找上門，文錫在回想成為僧侶前的生活時，發現自己竟然捐精捐了500多次，也意外地延續了家族的血脈。不過李昇基本人則笑說：「我戲外曾捐贈過許多東西，但從未捐過精子！」電影將在4月11日上映。

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