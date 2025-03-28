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「最美玉女」蘇慧倫結婚11週年！　想過兩人世界...卻「屢被他抗議」

記者蔡琛儀／台北報導

「玉女掌門人蘇慧倫今（28日）出席北流五周年起跑記者會，聽聞北流董事長黃韻玲為五周年紀念歌〈心流〉的作詞人葛大為想來北流擺攤賣麵線，她也興起想來北流「賣二手衣」的念頭，笑說：「我之前工作的宣傳服累積太多在衣櫥，有點爆炸，想說北流如果有多的場地可以出租，可以考慮來擺攤賣二手衣。」黃韻玲笑說：「這是一個好建議！還是你有以前專輯的宣傳服，可以來辦個展覽！」蘇慧倫則表示：「那時候的宣傳服都丟的差不多，不過賣二手衣應該有機會哦。」

▲▼蘇慧倫出席台北流行音樂中心「五週年起跑記者會」。（圖／記者李毓康攝）

▲蘇慧倫興起想來北流「賣二手衣」的念頭。（圖／記者李毓康攝）

談及賣二手衣，蘇慧倫被問到是否有考慮做副業？她搖頭表示：「有看到很多藝人都在協槓經營副業，其實之前有思考過，但我覺得我沒有這個生意頭腦，再加上總覺得副業要對這個工作抱持著熱愛的心，才能經營得下去。」

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而熱愛歌唱事業的她除了近期發行新專輯，更將在六月舉辦演唱會，再被問到是否有考慮參加綜藝節目《乘風破浪的姐姐》？她笑說：「我應該沒有體力負荷吧，最近因為比較忙著工作，ˊ只要有空就想放空睡覺。」

▲▼蘇慧倫出席台北流行音樂中心「五週年起跑記者會」。（圖／記者李毓康攝）

▲蘇慧倫。（圖／記者李毓康攝）

歡慶結婚11年週年的蘇慧倫，被問怎麼跟老公慶祝？她笑說：「因為兩人剛好都在忙工作，其實沒有特別慶祝耶！」提及夫妻倆的婚姻保鮮秘方，她開玩笑說：「敷保鮮膜！」接著表示：「平常雖然各忙各的，但會找共同喜歡的事情一起去做，比如說旅遊、爬山、吃飯。」她更表示結婚有小孩後都是三人世界居多，「我們都是家庭出遊，都會拉我兒子一起，不然他會抗議！」

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