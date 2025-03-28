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獨／曼谷34年來首次大地震！　10萬網紅小納豆大樓逃生：警報器都在響

記者蕭采薇／台北—曼谷連線報導

緬甸28日發生規模7.7大地震，而泰國曼谷也出現明顯震感，並有一棟興建中高樓倒塌，而泰國上次地震已經是34年前的事。網紅「豆比登美食指南」的小納豆，事件發生的當下就在曼谷，他向《ETtoday星光雲》透露：「本來在百貨公司，突然有人叫我們趕快走！」加上警報器四響，有如末日場景。

▲▼ 緬甸發生規模7.7大地震，泰國曼谷震感強烈。（圖／路透）

▲緬甸發生規模7.7大地震，泰國曼谷也同樣震感強烈。（圖／路透）

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在IG超過10萬粉絲追蹤的小納豆，近日正在泰國曼谷，地震發生的當下，他本來正在曼谷知名的EmQuartier百貨公司，準備找餐廳吃飯及拍攝。他驚魂未定說道：「一開始是覺得有點晃，跟台灣的地震很不一樣，有點像是波浪那樣。」

▲網紅「豆比登美食指南」的小納豆，地震事件發生的當下就在曼谷。（圖／小納豆提供）

▲網紅「豆比登美食指南」的小納豆，地震事件發生的當下就在曼谷。（圖／「豆比登美食指南」提供）

由於曼谷當日天氣炎熱，小納豆一度懷疑是自己中暑，但晃動的感覺一直未消失，之後就聽到百貨公司內有人指著出口大喊：「GO！GO！GO！」接著所有人便急忙向外移動，後來才知道，竟遇上了泰國34年來首次的地震。

▲網紅「豆比登美食指南」的小納豆，地震事件發生的當下就在曼谷。（圖／小納豆提供）▲網紅「豆比登美食指南」的小納豆，地震事件發生的當下就在曼谷。（圖／小納豆提供）

▲地震發生時，百貨大樓裡的工作人員正忙著疏散旅客。（圖／「豆比登美食指南」提供）

小納豆表示：「路上都是人，大樓的警報器都一直在響，BTS（捷運）也關閉了。」而他與同行友人原本打算回飯店，但一打開叫車軟體，原本一個捷運站的距離的車資，瞬間暴漲3倍，行車時間也顯示預估要70分鐘，交通大打結。

▲網紅「豆比登美食指南」的小納豆，地震事件發生的當下就在曼谷。（圖／小納豆提供）

▲強震導致曼谷交通大打結，不少人只能在路邊等待。（圖／「豆比登美食指南」提供）

泰國總理貝東丹28日宣布，曼谷進入緊急狀態，並提醒未來2小時內可能還會有餘震，請受影響的民眾多加留意。緬甸中部在台灣時間今天下午2時20分，發生規模7.7強震，震央深度僅10公里。地震專家郭鎧紋表示，這是今年第3起規模7起上地震，也是近2年規模最大地震。

 

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曼谷, 地震, 緬甸強震

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