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快訊／《超偶》冠軍曾昱嘉結婚了！　「情定長跑8年女友」超甜婚照曝

記者蔡琛儀／台北報導

《超偶4》冠軍曾昱嘉推出全新專輯《在我眼裡的____》，同時也宣布和長跑近8年的女友登記結婚，曾昱嘉表示，兩人在一起很多年了，會選3月28日這天並非完全刻意，是有著各種巧合，因為兩人苦惱著要哪天登記比較好，意外發現身邊有兩對新人朋友也選擇同一天，未婚妻馬上直覺「就是這天了」，剛好也是曾昱嘉的生日，讓這件事顯得格外有意義。

▲▼曾昱嘉宣布結婚 。（圖／福茂提供）

▲曾昱嘉宣布結婚 。（圖／福茂提供）

與女友愛情長跑多年的他，特地選在36歲生日的這天登記結婚，曾昱嘉表示：兩人在一起很多年了，會選這天並非完全刻意，是有著各種巧合，因為兩人苦惱著要哪天登記比較好，意外發現身邊有兩對新人朋友也選擇同一天，未婚妻馬上直覺一來「就是這天了」，剛好也是曾昱嘉自己的生日，讓這件事顯得格外有意義。

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而登記過程中也發生有趣的事情，原來是填寫結婚書約時曾昱嘉填到一半突然問承辦人員：「我是要填結婚人對吧？」讓承辦人員一陣尷尬，也讓身邊的親友大笑，直呼：「不然今天是誰要結婚？」曾昱嘉回過神後也自覺好笑，表示自己太緊張了，加上書約是特別設計的，很怕填錯不能修改，也替充滿粉紅泡泡的登記過程增添不少笑果。

▲▼曾昱嘉宣布結婚 。（圖／福茂提供）

▲曾昱嘉宣布結婚 。（圖／福茂提供）

此外小倆口也一同在新竹開餐廳「Daily Ping 平日」，生活上已經非常習慣有彼此的存在，問到開店過程中有沒有什麼有趣的事情，曾昱嘉說：「當戀人容易、當同事不容易」，因為常常店裡一忙就會疏於溝通，可能也會讓局面變得尷尬，這時候都會用「留一杯咖啡」這種方式打破僵局，也讓這個習慣變成兩人愛情中的小默契，但也是從這些事情中慢慢學會怎麼在事業和感情中找到平衡，都是讓彼此變更好的過程。

至於36歲生日願望，曾昱嘉笑說其實自己沒有過生日的習慣，但一方面也覺得很有趣，發片是音樂人生的新里程、而結婚也是感情的新階段，未來每年生日也都會記得這兩件事，讓3月28日這個日子又有了全新的意義，而今年剛好發行新專輯，希望大家可以多多支持，以及身邊的人及歌迷朋友們都要身體健康，才能做更多想做的事。

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