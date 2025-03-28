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林俊傑不藏了！　「演唱會上神秘女子」身分終於曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

新加坡電音音樂人楚晴於去年底正式加入林俊傑公司，並在今年推出首張個人專輯《BURNOUT DYNASTY》，這張作品反映了她的個人成長文化經驗，以「亞洲未來主義」為概念，曲風沿襲她擅長的流行電子。楚晴表示：「我想用這張作品建立自己的世界觀，這張專輯表達我生活的各種情感經歷。」

▲▼林俊傑師妹楚晴。（圖／翻攝楚晴IG）

▲▼林俊傑多了新師妹楚晴。（圖／JFJ Productions提供、翻攝楚晴IG）

▲▼林俊傑師妹楚晴。（圖／JFJ Productions提供）

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楚晴其實在2016年就正式出道，從選秀節目《即刻電音》出身，臉上半掩的面具是她著名的標誌，當時從未露全臉的她，也引發一陣大眾的好奇與討論。發行過3張EP的她，更有數首單曲播放量超過千萬次。去年底楚晴正式加入林俊傑公司成為旗下藝人，更在林俊傑12月首場「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會亮相演出。

對於加入新東家，楚晴提到當第一次遇到團隊時，正巧在重塑自己的音樂風格，當時合作的好默契也讓她很快的認定彼此，更大讚：「雖然合作才剛剛開始，但我已感受到巨大的成長，能與最優秀的人並肩工作，我由衷地感到榮幸。」期待未來共創夢想中的音樂藍圖。

▲▼林俊傑師妹楚晴。（圖／JFJ Productions提供）

▲楚晴過去常戴面具、頭飾，形象相當神秘。（圖／JFJ Productions提供）

她過去經常配戴面具、頭飾，形象神秘，2023年終於嘗試拿下面具在社群曝光，當時就讓大批歌迷感到驚艷，這次專輯除了集結更多楚晴對生命的體悟，也再次拿下面具，以正臉示人，像是在宣告另一階段的來臨，「面具曾是我的避風港，但隨著時間的推移，它已融入我的身份。如今，我的音樂風格逐漸成型，我希望超越『面具歌手』的標籤，讓聽眾認可並記住屬於我自己的獨特音景。」

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林俊傑, 楚晴

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