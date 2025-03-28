記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星祝緒丹外型甜美，演出過《三生三世十里桃花》、《永夜星河》等夯劇，近來登上綜藝節目被問到最喜歡的演員是誰？她立刻回答周杰倫，但由於侯佩岑當下也正在錄製該節目，此橋段意外引發外界爭議。

▲祝緒丹、侯佩岑都是《乘風2025》的班底。（圖／翻攝自微博／祝緒丹、侯佩岑）

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大陸人氣綜藝節目《乘風2025》（又名《浪姐6》）播出後話題不斷，侯佩岑作為節目亮點之一，一舉一動皆受到高度關注。節目進行到選歌橋段時，播放到周杰倫經典情歌〈珊瑚海〉，導播鏡頭恰巧捕捉到侯佩岑露出尷尬神情，與坐在身旁的大陸藝人管樂互動時，她更笑說：「妳想說什麼？沒關係。」令她與周杰倫過往緋聞再度成為話題。

就在〈珊瑚海〉餘波未平之際，又有另一段節目片段引爆爭議。祝緒丹與王珞丹在互動環節搶答問題，當被問及「最喜歡的演員」時，祝緒丹回答：「周杰倫！」當時坐在一旁的侯佩岑雖未被拍到，但此舉瞬間衝上微博熱搜「祝緒丹當著侯佩岑的面說喜歡周杰倫」，引發部分網友批評情商低、毫無分寸感，也有人質疑是否刻意製造話題博關注，「人家問的是演員」、「居然當著侯佩岑的面說」。

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不過，也有粉絲為祝緒丹抱不平，指出她從小學就是周杰倫粉絲，不僅曾多次在節目上表白對周杰倫的喜愛，家中還有一整面牆貼滿周的照片，也經常透過微博分享歌單與作品推薦，在陸網掀起兩派說法熱議。

▲祝緒丹前陣子演出《永夜星河》爆紅。（圖／翻攝自微博／祝緒丹）