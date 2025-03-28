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「最美MC」斜槓當老闆娘！沐妍「先支持再談錢」副業內幕曝：像慈善事業

她不是只會跳舞！沐妍斜槓人生怎麼做到這麼強？

▲沐妍：「我就是一個很喜歡跳舞的人，不管是不是工作，只要能跳舞就開心。」（圖／moon_t96 IG／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

在最新一集的節目《尷尬專訪中》中，迎來了全方位發展的斜槓女神─沐妍。從啦啦隊MC出身，到經營舞蹈教室、合夥餐酒館、參與經紀公司管理，沐妍以多角經營的方式展現她不斷突破自我、勇於嘗試的人生態度。在節目中，她也分享了新單曲〈Be Alright〉的創作契機，讓人見識到她不只是舞台上的焦點，更是一位堅定走在夢想路上的實踐者。

Be Alright：從不自信的聲音到誠實的創作

節目中沐妍坦言，過去在唱歌上曾面臨「音不準」的障礙，甚至懷疑自己的耳朵是否有問題。在經歷了密集的練習與挑戰後，終於完成了新單曲〈Be Alright〉，她說這首歌就是在面對焦慮與懷疑時，提醒自己「沒事的，一切都會好起來」。這不僅是一首歌，更像是她對生活的告白，也希望能給粉絲力量。

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開舞蹈教室，是為了讓跳舞的人不再流浪

說到創業契機，沐妍分享她開設舞蹈教室的初衷：過去跳舞時，常常得在捷運站或是公共空間「搶位練舞」，音響被擠壓、空間擁擠、干擾多，讓她萌生打造一個「跳舞人的基地」的想法。她笑說這間位在東門捷運站的教室，是毛胚屋改建而成，從租金談判、水電裝潢到經營管理，全都是她親自參與、一步一步實踐夢想的結晶。

餐酒館不只是事業，更是她的秘密基地

在眾多副業中，沐妍最有感情的還是近期合夥開設的餐酒館。她說：「我不是一個研究美食的饕客，但我很愛煮東西。如果你不知道吃什麼，就來我店裡吃就對了。」餐酒館對她來說不只是事業，更像是生活的一部分、一個可以放鬆、與朋友相聚的空間。

做經紀、當老闆娘，因為她想支持更多人實現夢想

除了教室與餐酒館，沐妍還參與經紀公司，成為幕後的推手。她認為，創業本來就很辛苦，因此她在合作初期選擇「先支持再談錢」，用實際行動支持夥伴。雖然玩笑中自稱自己像慈善事業，但背後展現的是她對夢想的尊重與付出。

從啦啦隊到歌手，多重身份的背後是對舞台的熱愛

儘管副業繁多，沐妍始終沒忘記她對表演與舞台的熱愛。無論是啦啦隊應援、主持、跳舞還是唱歌，這些都在她的人生中佔據重要位置。「我就是一個很喜歡跳舞的人，不管是不是工作，只要能跳舞就開心。」她這樣說。

對未來，她想得很簡單：「我想一直這樣走下去」

對於未來的計畫，沐妍沒有給自己太多限制，「如果大家約，我們就在餐酒館見，這就是我的基地！」從節目中不難看出，沐妍就是那種「邊走邊試、邊做邊學」的實幹派，既真誠又可愛。也難怪她會成為許多粉絲心中的斜槓典範。

本集《尷尬專訪中》不只是一次訪談，更是一趟認識沐妍這個人的旅程。她用故事告訴大家：每個人都有自己的節奏與方式，找到熱愛的事，就勇敢去做。

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