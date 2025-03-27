BL男星人氣高漲　前輩吃味現場走人

記者葉文正／台北報導

戶外實境節目《行動電源出發吧》於2025年3月27日舉辦首場正式發布會，宣布於4月1日於YouTube期間限定播出。由監製陳寶旭帶領，一同出席的有導演兼製作人的網紅 陳 The Chen，以及節目主要演員侯彥西、陳柏文及羅章恩。

▲侯彥西(後排左起)、喬雅琳、羅章恩、劉揚暄。前排左起：張宜、陳妤、陳柏文。（圖／大雲文創）

發佈會現場氣氛熱烈，有鐵粉更從馬祖特別前來應援，合照環節看得出因參演BL劇爆紅的陳柏文與羅章恩人氣高漲，許多粉絲爭相指定與兩位拍照，讓前輩侯彥西吃味，現場轉身就走！互動福利三位演員重現節目中煎蛋比賽畫面，更加碼親餵粉絲，寵粉也要互相比拼。

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▲陳柏文(左起)、侯彥西、導演The Chen、羅章恩。（圖／大雲文創）

現場演員們分享了對於節目心得，侯彥西分享過去不常觀看自己參與的作品，但《行動電源出發吧》正式播出後竟默默看完完整兩集，回憶起拍攝過程中的許多趣事，陳柏文聊到當時拍攝時也有許多對於未來的徬徨，但在拍攝過程中都找到了解答，具體細節請粉絲一定要準時收看才會知道。羅章恩現場演唱個人創作歌曲，以及為節目量身定做的主題曲「勿擾狀態」，現場粉絲紛紛拿起手機錄製紀念。

節目主打「不插電旅行」，由演員侯彥西、陳妤擔任主持人，帶領一群新人演員拋開日常的科技設備，通過與大自然的互動、成員間的深度交流，重拾初心並探索內心的力量。《行動電源出發吧》將於4月1日正式於官方YouTube頻道首播。