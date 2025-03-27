賈永婕「手比愛心同框李鐘碩」　合照曝光網暴動：羨慕死

記者王靖淳／綜合報導

韓星李鐘碩（正名：李鐘奭）今（27）日來台出席台北101精品開幕活動，與女星楊謹華、台北101董事長賈永婕同台，全場尖叫聲四溢。為此，賈永婕事後在臉書曬出與李鐘碩的一系列合照，其中一張兩人比愛心的照片，令大批網友暴動留言「羨慕死！」

▲賈永婕同框李鐘碩比愛心。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

照片中，賈永婕身穿一件深紫色上衣，李鐘碩則穿著一件褐色皮衣，內搭一件淺色上衣，兩人站在一起伸手比出愛心手勢，並雙雙對鏡頭露出淡淡微笑。為此，賈永婕在文中表達對李鐘碩的歡迎，同時也不忘分享自己對對方作品的喜愛，透露最喜歡《皮諾丘》、《聽見你的聲音》、《當你沉睡時》以及《羅曼史是別冊附錄》。

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▲賈永婕發文曬出與李鐘碩的合照。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

事實上，李鐘碩上一次來台是2023年的見面會，時隔兩年再度來台參加精品開幕活動，他穿著勁帥褐色皮衣現身，並親切地向在場所有人打招呼：「大家好，我是李鐘碩。」然而，最近天氣回溫，他也不忘關心「記者媒體大大們，熱不熱？」態度非常和善。

▲李鍾碩出席FERRAGAMO台北101新店開幕。（圖／記者李毓康攝）