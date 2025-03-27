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「上帝美聲」波伽利睽違10年訪台！　帶愛子同台「最後限量席次」釋出

記者蕭采薇／台北報導

「上帝美聲」安德烈波伽利（Andrea Bocelli）睽違10年再度訪台，將於4月4日在台北大巨蛋開唱，成為該場地迎來的首位西洋巨星。雖已售罄月餘，但樂迷求票熱烈，主辦單位在與波伽利團隊、技術團隊反覆評估確認後，今日終於驚喜宣布，將加開限量珍貴席次，讓更多樂迷得以親臨現場。

▲「上帝美聲」安德烈波伽利（Andrea Bocelli），將與次子馬提歐波伽利在台北大巨蛋同台。（圖／年耳藝術提供）

▲「上帝美聲」安德烈波伽利（Andrea Bocelli），將與次子馬提歐波伽利在台北大巨蛋同台。（圖／年耳藝術提供）

作為世界上最受歡迎的男高音之一，安德烈波伽利的音樂足跡遍及全球，他曾在金字塔、艾菲爾鐵塔、自由女神像前獻唱，為美國總統、教宗及歐洲皇室演出，專輯銷售突破9千萬張。波伽利的音樂是一種禮物，能夠觸動人心、帶來慰藉。

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他的人生故事更是一部關於堅韌與夢想的交響曲，無論是在音樂舞臺上，或是透過他成立的「安德烈．波伽利基金會」（Andrea Bocelli Foundation）為全球弱勢群體提供幫助，他始終堅持以音樂與愛改變世界。

▲「上帝美聲」安德烈波伽利（Andrea Bocelli），將與次子馬提歐波伽利在台北大巨蛋同台。（圖／年耳藝術提供）

▲作為世界上最受歡迎的男高音之一，安德烈波伽利的音樂足跡遍及全球。（圖／年耳藝術提供）

本場演出的一大亮點，莫過於波伽利父子同臺，攜手詮釋經典之作。次子馬提歐波伽利完美繼承父親的音樂才華，自2018年與波伽利合唱《Fall On Me》後，即以迷人的嗓音與舞臺魅力征服全球樂迷。他的音樂風格融合了歌劇與流行元素，個人演唱會場場秒殺，成為全球矚目的新星。

在去年的奧斯卡頒獎典禮上，父子攜手演唱漢斯・季默全新編曲的《告別時刻》（Time To Say Goodbye），感動無數觀眾。今年4月4日，他不僅首度訪台，更將與父親一同站上臺北大巨蛋的舞臺。

▲「上帝美聲」安德烈波伽利（Andrea Bocelli），將與次子馬提歐波伽利在台北大巨蛋同台。（圖／年耳藝術提供）

▲安德烈波伽利（右）次子馬提歐波伽利（左），完美繼承父親的音樂才華。（圖／年耳藝術提供）

隨著倒數一週，樂迷的熱情持續高漲，為回應廣大樂迷的殷切期盼，主辦單位與波伽利團對經過三週的反覆討論、縝密評估後，決定最後加開2000張珍貴席次。目前售票系統正關閉更新中，將於今日下午17:00於MNA售票網正式開放，樂迷請把握最後機會。

 

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波伽利, 上帝美聲, 安德烈波伽利, Andrea Bocelli

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