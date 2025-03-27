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黃大煒來台20年「電話狂給陌生人」王力宏也沒回　唯一聯繫的是他

記者黃庠棻／台北報導

「搖滾教父」黃大煒出道將近40年為《The Outlaw Doctor 化外之醫》獻出影集處女秀，戲份終於要在本週登場，他在劇中飾演一位經營醫療器材代理進口的神秘企業家，角色將帶出更多移工議題，他（27）日」出席媒體茶敘時，也分享了常住台灣的趣事。

▲阮秋姮（右起）、黃大煒、夏騰宏、蔡亘晏和POLO WL出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》茶敘。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲阮秋姮、黃大煒、夏騰宏、蔡亘晏和POLO WL出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》茶敘。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

黃大煒第一次挑戰演戲，到片場時帶著自己的好友兼音樂夥伴POLO WL，沒想到被導演、製作人一眼相中，請他客串飾演他的助理。他大方分享兩人認識的過程，表示自己來台20多年，遇到音樂人都會打招呼遞名片，沒想到多年以來只有POLO WL一人真正回覆他。

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▲阮秋姮（右起）、黃大煒、夏騰宏、蔡亘晏和POLO WL出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》茶敘。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲阮秋姮、黃大煒、夏騰宏、蔡亘晏和POLO WL出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》茶敘。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

不僅如此，黃大煒更補充表示自己出生在夏威夷，因此在台灣生活的時候，只要遇到從國外來的朋友，都會熱情地給予聯繫方式，笑說「給過王力宏、陶喆」，但兩人都過了很久才聯絡他，向他求助音樂相關的問題，因此遇到第一個聯繫他的POLO WL才會感到特別開心。

▲阮秋姮（右起）、黃大煒、夏騰宏、蔡亘晏和POLO WL出席《The Outlaw Doctor 化外之醫》茶敘。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲黃大煒分享與POLO WL相處過程。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

而POLO WL說道，當時並不知道黃大煒是誰，瞬間引起全場大笑，兩人相處過後，認為前輩「很接地氣，很善良的人，不會讓人覺得他是大明星」，他笑說自己10幾年前來台灣，從超商開始練習中文，笑說第一句學會的中文是「謝謝光臨」。

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