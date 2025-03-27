趙露思病倒前「1天只睡2小時」還興奮！發病才知錯：對生命缺乏敬畏

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思2024年底突發急症住院，後證實是憂鬱症引發焦慮、失語等症狀，目前逐步回復工作，並在這段期間拍攝個人綜藝，以公益為主題，且接此節目不拿片酬，以最真實的素顏入鏡。節目昨日（26）上線，她談到病倒前自己每天僅睡兩小時，結果病倒才知道，自己對生命缺乏敬畏。

▲趙露思素顏錄公益綜藝《小小的勇氣》，透露病倒前一天只睡兩小時。（圖／翻攝自微博）

趙露思錄製公益綜藝節目《小小的勇氣》，分享自己過去的高壓工作經歷。她生病前，每天僅睡兩小時便投入拍戲和廣告拍攝，而且還很興奮，「但我覺得精力充沛，完全沒有問題，一天當兩天用」，覺得當時沒有問題，沒有注意身體，生病後才意識到對生命缺乏敬畏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙露思當時一天當兩天用，心情還很興奮，沒有感覺哪裡有問題。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思病倒了才知道以前的方式錯了，缺乏對生命的敬畏。（圖／翻攝自微博）

這次趙露思隨著節目，前往四川省甘孜州雅江縣的茨馬絨村拍攝，該處是高原區，她形容自己患焦慮症的驚恐感，就像高原反應般，令人感到喘不過氣、缺氧。這次她搭車因為有備藥，沒有出現不舒服的症狀，她因此想起，以前自己吐露不舒服的時候，所有人都沒有發現，但是自己怕被當作異類，所以不敢說出口，現在和許多人一樣，令自己感到舒服、安心。

趙露思的經歷不僅讓粉絲感到心疼，也喚醒外界對演藝圈藝人精神壓力過大的重視。