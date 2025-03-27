告五人世運演唱會倒數　驚喜獲續約成「全球代言人」

記者蔡琛儀／台北報導

新一代天團告五人即將於4月12日登上高雄世運主場館開唱，5萬張門票開賣後瞬間秒殺，不僅演唱會掀熱潮，告五人更是各品牌合作的首選，月初才正式與手機品牌續約，擔任全新系列代言人，昨（26日）再宣布續約手搖飲品牌，品牌看中告五人市場影響力，預計將門市拓展至香港、新加坡、馬來西亞等地，並加碼與告五人簽約全球代言，正式宣布「告五人將是UG台、港、星、馬 四地全球代言人」。

▲告五人宣布與手搖品牌續約代言。（圖／聯發國際UG提供）

昨該品牌舉辦盛大的春酒活動，除了進行金光閃閃的「續約大典」，正式宣布告五人續約代言，還邀請了告五人、Tizzy Bac、麋先生和宇宙人擔任表演嘉賓，董事長更喊話：「能不能簽終身代言合約？」告五人既感動又感謝，笑說：「怎麼有一種簽賣身契的感覺！」

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告五人自出道以來氣勢如虹，2023年開啟巡演，不到兩年橫跨四大洲，足跡遍及34座城市，4月12日高雄世運主場館迎來最終場，正式寫下51場世界巡演的奇蹟。

此外，他們繼勇奪排行榜冠軍的單曲〈沒有人會為了我改變〉後，再度為校園愛情電影《有病才會喜歡你》量身打造全新主題曲〈我天生 - 有病版〉，以每月一首新單曲的節奏，帶給歌迷源源不絕的驚喜。