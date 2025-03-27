U:NUS一口氣推3新歌！　轉當「情慾系偶像」一跳舞當場臉紅

記者蔡琛儀／台北報導

男團U:NUS日前在Legacy TERA連續兩天開唱，驚喜公開多首新作，包括三首創作單曲〈偷心賊〉、〈鬆餅〉及〈嗨到臉紅紅〉，讓粉絲驚喜不已。

▲U:NUS唱跳新歌三連發。（圖／滾石提供）

〈偷心賊〉由蔡承祐與高胥崴共同創作，融合復古編曲與R&B浪漫元素，蔡承祐表示，靈感來自於「舞步」這個詞，而高胥崴則補充說，歌名由粉絲投票選出，最終選定「偷心賊」，象徵一見鍾情的心情。

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〈鬆餅〉由吳昱廷與高胥崴攜手打造，融合R&B和Trapsoul風格，搭配電吉他與低語般的哼唱，營造神秘與親密感。這首歌首次於「Welcome To The A-TOWN」週年演唱會上曝光，兩人表示，靈感來自於嘗試情慾系偶像的概念，並以鬆餅象徵甜蜜的慾望，有趣的是，當時為曲編舞時，兩人不斷向老師強調舞要很性感，高胥崴說：「但可能平時我們風格酷帥，所以老師一直覺得我們在開玩笑！」直到歌曲一下，吳昱廷笑說：「結果老師立馬拿椅子排這麼臉紅的舞。」

〈嗨到臉紅紅〉是一首EDM歌曲，曾於2025年跨年夜首次亮相，魔性旋律與酷跩編舞讓人耳目一新，高有翔透露，靈感來自於生活中的壓力，希望這首歌能讓聽眾適時發洩情緒，享受派對的狂歡。而歌曲在正式上線前便掀起粉絲舞蹈挑戰，U:NUS立下目標：「希望2025尤其是夏天的季節，在派對想放歌的時候，聽眾能第一個想到這首歌。」除了邀粉絲挑戰舞蹈，他們也預告：「有些藝人好友也接受挑戰了！敬請期待我們的官方自媒體。」