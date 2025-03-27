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范瑋琪被拍「現身松山機場」！脫罩0遮掩 激動飛上海：最熟悉的城市

記者潘慧中／綜合報導

范瑋琪近年歷經各種風波，沉寂一段時間後，她準備從大陸重新出發，巡迴演唱會將從上海啟程，一路前往成都、廣州、北京、南京、重慶和杭州等地演出。她27日PO出現身松山機場的照片，掀起大陸歌迷的高度期待！

▲▼范瑋琪。（圖／翻攝自Instagram／fanfan）

▲范瑋琪現身松山機場。（圖／翻攝自Instagram／fanfan）

由於29日將在上海舉辦第一場「我們之間的事」巡迴演唱會，范瑋琪27日便現身松山機場，準備提早飛去當地彩排相關事宜，「出發上海，內心好激動啊！！」不只這樣，她前幾天也在微博雀躍地說，「首場個唱獻給我最熟悉的城市-上海」，很期待和歌迷見面。

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▲▼范瑋琪。（圖／翻攝自微博／范范范瑋琪）

▲范瑋琪在微博雀躍發文。（圖／翻攝自微博／范范范瑋琪）

照片中，可以看到范瑋琪放下一頭及胸長直髮，戴上黑色墨鏡，但沒有戴帽子或口罩偽裝，身穿白色上衣，搭配深色外套、長褲和球鞋，剛好呼應同色系的大包包，打扮得十分率性。

▲▼范瑋琪。（圖／翻攝自微博／范范范瑋琪）

▲▼范瑋琪在大陸睽違5年的演唱會將從上海站展開。（圖／翻攝自微博／范范范瑋琪）

▲▼范瑋琪。（圖／翻攝自微博／范范范瑋琪）

事實上，這是范瑋琪睽違5年在中國大陸復出的表演，去年底在北京記者會中，提及這段日子以來的經歷時，她有感而發地說，「我去唸了書，然後我的爸爸媽媽都離開了，奶奶也離開，還有我的叔叔，我失去了很多，但我也獲得了很多，我有更多的時間跟我的孩子相處在一起，我也有很多時間儲備自己裝滿能量。」

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