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男團成軍10年「窮到餐廳打工」互相塞錢！　認迷失自我...慘遭廠商封殺　

記者孟育民／台北報導

本周《誰來晚餐16》邀請到兼具歌唱和創作才華的男團「黑旋風」擔任來賓，成員杜家慶和杜紹穎是原住民歌手兼樂手，兩人都來自屏東原住民部落，雖然沒有血緣關係，但感情卻好得像親兄弟。在餐桌上，他們聊起樂團成軍十多年來的心路歷程，杜家慶感嘆：「其實很多時候我們早就想放棄了，因為靠表演真的沒什麼工作機會，可以說是個沒飯吃的工作。」他也提到一開始家人也反對他往音樂發展，笑說：「以前每次要去表演，為了不被發現，都要偷偷摸摸出門，甚至不敢發動機車，一路用滑的溜下山。

▲▼男團「黑旋風」杜家慶(左2)、杜紹穎(左3)擔任《誰來晚餐16》來賓。（圖／公視提供）

▲男團「黑旋風」杜家慶（左2）、杜紹穎（左3）擔任《誰來晚餐16》來賓。（圖／公視提供）

杜家慶和杜紹穎因為當時的收入不穩定，只能努力打工維持生計，不僅當過餐廳服務生，杜紹穎還曾在夜市賣湯包、叫賣水果。在經濟窘困的期間兩人也互相扶持，杜家慶透露當時還會互相塞錢在吉他袋中給對方救急，他回憶起這段往事感動表示：「那時回家接到他（紹穎）打來的電話叫我看一下吉他袋，打開就看到裡面放一張1千元，就覺得怎麼會有這麼挺我的兄弟這樣子，所以後來就變成我們兩個的一個默契。」

▲▼男團「黑旋風」杜家慶(左2)、杜紹穎(左3)擔任《誰來晚餐16》來賓。（圖／公視提供）

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▲兩人曾有過艱苦的日子。（圖／公視提供）
然而，音樂讓他們一度爆紅，卻也曾讓他們迷失自我。杜紹穎說：「以前一場表演賺到600元我們就很滿足，甚至沒有酬勞也會去；之後開始能到一場收入2、3萬，我們兩個就開始膨脹了。」當時一個月能夠賺到十幾萬元，讓他們兩人逐漸迷失自我，也開始變得散漫了起來，半年內只用同一套固定曲目做表演，甚至還因為太常遲到，從開場表演變成壓軸曲才姍姍來遲而被廠商列入黑名單 。

▲▼男團「黑旋風」杜家慶(左2)、杜紹穎(左3)擔任《誰來晚餐16》來賓。（圖／公視提供）

▲杜紹穎一度迷失自我。（圖／公視提供）
杜紹穎感慨表示：「當時一個月賺快20萬，我們全部花掉，拿去享樂，完全沒有升級自己的樂器，連錄音設備也都沒買。」隨著時間過去，一切又回到原點，他們才後悔沒有把握當時的機會。杜家慶感嘆：「如果沒有經歷這件事，我們可能不會懂得珍惜眼前每一個機會。」而現在他們家人也從當初的反對轉變為支持，這也成為他們持續進步的力量。

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杜家慶, 杜紹穎, 誰來晚餐16, 黑旋風

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