記者蔡琛儀／綜合報導

主持人曾國城日前在受訪時回應黃子佼相關話題，當時說期待對方復出，引爆外界猛烈批評，昨曾國城未出席活動，而是事後隔空喊冤表示：「那時被說挺黃子佼『留一口飯吃』，其實是指小優，希望有人還我清白。」更指是媒體剪輯讓自己被誤會。

▲曾國城之前受訪一番言論被認為在挺黃子佼。（圖／記者周宸亘攝）

對此，台語歌手「芒果王子」楊哲忍不住出面發聲，表示自己真的想了很久，才想分析此事跟大家分享，「但真希望網路言論評論能得饒人處且饒人！」他認為，曾國城確實在基於跟黃子佼的私人交情下做出不當言論，「但他馬上公開道歉了，也自動請辭一個節目了、也丟了一些代言了、人都有一時做錯的時候！但都受到一些後遺症了！希望不要無限上綱的逼殺！」

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楊哲透露，據他了解跟實際上的相處，「曾國城真的很用心在做節目，做人也很有禮貌，又（對）晚輩很提攜照顧，為何讓他因一席不當言論，也馬上道歉的人追殺呢！」楊哲不解的說：「反之一些政治人物，帶頭犯罪行為的人還能當選！這是什麼社會！懇請網路評論人士刀下留人！」

▲楊哲不畏輿論壓力替曾國城說話。（圖／豪記唱片提供）

網友紛紛留言表示贊同，但也有人留言一碼歸一碼，「既然不當言論理應接受評論」，認為曾國城本身爭議就多，楊哲也回覆：「是應該接受評論，所以我也說了他也受到言論的後遺症了自動請辭節目了、也丟了代言了！以台灣人的善良應該可以接受他的誠意了不該追殺到底了！」坦言不要因此造成遺憾或嚴重惡果，不然就來不及了。不過稍早楊哲又緊急刪文。

曾國城因被認為支持黃子佼遭輿論猛轟，雖然緊急發文道歉，但不僅丟了公視《一字千金》11年主持棒，連代言廠商也切割，過往黑料更被挖出，包括昔日曾強吻陶晶瑩等，陶晶瑩對此也坦承確有其事，但不願回顧細節，更是讓輿論譁然。